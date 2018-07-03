Неприятная история случилась с владивостокцем, купившим туфли за 13 тысяч

Жительница Владивостока рассказала о неприятной истории, которая приключилась с ее мужем после покупки дорогой обуви, сообщает PRIMPRESS.

По словам женщины, они приобрели туфли за 12 900 рублей (до скидки стоимость составляла 23 500). Ее муж успел поносить обувь лишь один раз (причем, сидел в ресторане 2 часа). Когда пара вернулась домой, обнаружили разрыв на перфорации. Дальше случилось самое интересное.

«В магазин вернуть смогли только через неделю, так как живем далеко (250 км). Продавец была вежлива, сказала, что да конечно, никаких проблем с возвратом денежных средств не будет, они-то знают какого качества их обувь. Но сразу они решить ничего не могут, только лишь потому, что этими вопросами занимается администратор, которого в тот момент не было! По итогу сегодня я получаю письмо».

В письме руководство магазина указало, что туфли испортились из-за механического воздействия со стороны клиента, поэтому в возврате денег отказано.

«Итог — вместо обуви европейского качества, одноразовые кожаные бахилы с Европейской ценой!», — сокрушается женщина.