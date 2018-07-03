Рэпер T-Killah едва не погиб под колесами автомобиля

Александр Тарасов известный под псевдонимом T-Killah прославился в сети благодаря татуировке «Россия Игорь», которую он сделал на своем лице. Якобы поводом для такого эксцентричного поступка стал спортивный спор вокруг победы России над Испанией в футбольном поединке. Всего за сутки этот скандальный пост набрал четыре миллиона просмотров.

Сегодня певец едва не пополнил сводку происшествий. По информации «360», автомобиль едва не переехал его, уклоняясь от удара другой машины. Судя по свежим фотографиям в соцетях T-Killah отделался легким испугом.

Ранее Пятый канал рассказывал, как T-Killah объявил о помолвке с известной телеведущей.