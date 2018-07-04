Лазарев показал фото, на которых целуется с женой Акинфеева

Певец уточнил, что теперь еще больше будет болеть за российскую сборную.

Вот это поворот: оказывается, жена Игоря Акинфеева — настоящая роковая дама. У модели Екатерины Герун удалось завоевать сердце не только капитана сборной России по футболу. Трепетными кадрами с девушкой поделился и Сергей Лазарев . И на них все очень неоднозначно: артист и модель обнимаются и целуются.

Выдыхайте, повода для развода у Игоря Акинфеева не появилось. Все события происходили еще до знакомства модели с голкипером. Да и к тому же в клипе Сергей Лазарева на песню «Вспоминай». Сам певец, кстати, забыл о таком факте, об этом напомнили журналисты.

Публикация от Woman's day (@wday_ru)

2 Июл 2018 в 4:52 PDT «Ха-ха! Вот это поворот, а я и забыл. Ведь будущая тогда жена Игоря Акинфеева Екатерина сыграла главную роль в моем клипе на песню «Вспоминай». Горжусь. Помните такой? Это было 10 лет назад! Ох, жаркий был клип и очень чувственный. Люблю это видео и песню, а вы? Теперь еще активнее буду болеть за нашу сборную и за Игоря Акинфеева 7.07 в ¼ финала ЧМ мира! А вы будете болеть?» — написал Сергей.

Правда, объяснять, что ничего плохого Лазарев не имел в виду, ему пришлось: не все подписчики поняли, к чему певец разместил жаркие кадры.

«Очень жаль, что мне приходится разжевать некоторым комментаторам без чувства юмора, что пост этот не преследует оскорбить чувства Игоря или Екатерины. И это не фото, а красивые кадры из клипа, который в доступе на Youtube вот уже 10 лет. И в том, что Екатерина хорошо сыграла свою роль, поставленную ей и мне режиссером Ириной Мироновой , нет ничего постыдного! И, более того, уверен, что Екатерина с добротой и позитивом вспоминает съемки того клипа, уверен, что подружкам рассказывала подробно о съемках с Лазаревым. В этом ничего страшного нет. Вот и я об этом упомянул. С восхищением и гордостью. И в этом случае я расстроился лишь от одного, что у многих из вас уважаемые подписчики нет чувства юмора, самоиронии, и вы видите везде только зло, подставу, подлость! Хочу вам сказать: по себе людей не судят! Что видишь, то и излучаешь! Запомните!»

Клип вышел еще в 2007 году. А Игорь Акинфеев и Екатерина Герун поженились еще в 2014 году. Сейчас пара воспитывает сына Даниила и дочку Евангелину. О том, кто из футболистов сборной женат, а кто еще «в игре», можно посмотреть по ссылке.

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