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Сергей Лазарев показал страстные снимки с женой Игоря Акинфеева
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Сергей Лазарев показал страстные снимки с женой Игоря Акинфеева 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Сергей Лазарев напомнил, что будущая супруга известного вратаря снималась в его клипе на песню «Вспоминай». «Ох, жаркий был клип и оч чувственный))», — написал он и выложил сери снимков-скриншотов из видеоролика. Жена Акинфеева Екатерина Герун предстала на них во всей красе: на демонстрирует идеальную фигуру и прекрасную растяжку. Девушка на момент съемок уже имела опыт работы на камеру, она занималась моделингом, снималась для журналов.
Игорь и Екатерина воспитывают двоих детей — Даниила и Евангелину. Свадьба пары состоялась за закрытыми дверьми, на нее были приглашены только самые близкие. Ни один снимок с торжества не просочился в Сеть.
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Игорь является крестным отцом одного из детей Сергея Жукова ("Руки вверх"), он не скрывает, что обожал песни группы и ходил на концерты. Как Акинфеев относится к Лазареву, неизвестно.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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