Сергей Лазарев рассказал, как целовался с женой Акинфеева

С супругой вратаря сборной России по футболу Лазарев познакомился на съемках своего клипа на песню «Вспоминай». Екатерина Герун была приглашена на съемочную площадку в качестве главной героини ролика — страстной возлюбленной певца. На тот момент девушка еще не была замужем за Игорем Акинфеевым и, по отзывам клипмейкеров, да и самого Сергея, справилась блестяще со своей ролью.

— Это было десять лет назад! Ох, жаркий был клип и очень чувственный. Люблю это видео и песню, а Вы? Теперь еще активнее буду болеть за нашу сборную и за Игоря Акинфеева 7.07 в ¼ финала ЧМ Мира! А Вы будете болеть? — написал Лазарев.

Фото: скриншот Instagram

Правда, далеко не все подписчики Лазарева поверили в искренность душевного порыва певца. Некоторые даже написали, что Сергей, неожиданно вспомнивший о клипе десятилетней давности, решил таким образой «хайпануть» на имени знаменитого футболиста.

— Как-то подленько, дела давно минувших лет, а зачем сейчас выставлять — привлечь к себе внимание таким образом. Да, он не заслужил, чтобы таким образом его здесь обсуждали. Лазарев, удали это и не порть свою репутацию, хотя, о тебе не такие слухи ходят, лучше выставь маму сына своего, правильно написали. Ты не задумался, что слухи дойдут и до Акинфеева? — написала одна из подписчиц.

Ранее Пятый канал рассказывал о бурной реакции интернет-сообщества после публикации Лазаревым совместной фотографии с сыном. Многие выразили свое грубое «фи» на тему ориентации Сергея: они уверены, Лазарев — гей. Комментаторы принялись обсуждать, каково Никите в семье, где нет матери.