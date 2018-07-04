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Сергей Лазарев рассказал, как целовался с женой Акинфеева
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Сергей Лазарев рассказал, как целовался с женой Акинфеева 

Пятый канал 39 минут назад
Фото: Пятый канал
С супругой вратаря сборной России по футболу Лазарев познакомился на съемках своего клипа на песню «Вспоминай». Екатерина Герун была приглашена на съемочную площадку в качестве главной героини ролика — страстной возлюбленной певца. На тот момент девушка еще не была замужем за Игорем Акинфеевым и, по отзывам клипмейкеров, да и самого Сергея, справилась блестяще со своей ролью.
— Это было десять лет назад! Ох, жаркий был клип и очень чувственный. Люблю это видео и песню, а Вы? Теперь еще активнее буду болеть за нашу сборную и за Игоря Акинфеева 7.07 в ¼ финала ЧМ Мира! А Вы будете болеть? — написал Лазарев.
Фото: скриншот Instagram
Правда, далеко не все подписчики Лазарева поверили в искренность душевного порыва певца. Некоторые даже написали, что Сергей, неожиданно вспомнивший о клипе десятилетней давности, решил таким образой «хайпануть» на имени знаменитого футболиста.
— Как-то подленько, дела давно минувших лет, а зачем сейчас выставлять — привлечь к себе внимание таким образом. Да, он не заслужил, чтобы таким образом его здесь обсуждали. Лазарев, удали это и не порть свою репутацию, хотя, о тебе не такие слухи ходят, лучше выставь маму сына своего, правильно написали. Ты не задумался, что слухи дойдут и до Акинфеева? — написала одна из подписчиц.
Ранее Пятый канал рассказывал о бурной реакции интернет-сообщества после публикации Лазаревым совместной фотографии с сыном. Многие выразили свое грубое «фи» на тему ориентации Сергея: они уверены, Лазарев — гей. Комментаторы принялись обсуждать, каково Никите в семье, где нет матери.
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Женский форум  Ещё 6 источников 
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