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Премьер-министр Канады ответил на обвинения в непристойном поведении
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Премьер-министр Канады ответил на обвинения в непристойном поведении 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Женщина-корреспондент обвиняет премьер-министра Канады Джастина Трюдо (Justin Trudeau) в харассменте (нарушение неприкосновенности частной жизни лица преследованием, приставаниями — прим.ред.). Неприятный инцидент произошел еще до начала его политической карьеры — 18 лет назад.
Этот случай якобы произошел в 2000 году, когда Трюдо было 28 лет. Он работал учителем и посетил благотворительный музыкальный фестиваль в одном из городов Америки. Через пару дней в местной газете появилась статья, в которой мужчину обвинили в непристойном поведении. Женщина-репортер заверила, что Джастин ее «щупал», когда она освещала происходящее событие, и обращался с ней не самым приятным образом. Имя женщины осталось тайной.
Трюдо на днях впервые прокомментировал обвинения в домогательствах. Премьер-министр заявил, что он не помнит никаких подобных действий со своей стороны в тот день. «Я хорошо помню тот день в Крестоне. У меня был хороший день, я вообще не помню никаких негативных взаимодействий в тот день», — пояснил политик зданию CBC. Отметим, что он уже больше десяти лет женат на фотомодели Софи Грегуар и воспитывает троих детей.
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