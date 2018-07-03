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Приморец пошёл за грибами, а нашёл миномётную мину
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Приморец пошёл за грибами, а нашёл миномётную мину 

Prim.News 1 час назад
Фото: Prim.News
Необычная находка шокировала приморца.
Как сообщает инстаграм-паблик mark2_che, житель села Покровка Октябрьского района отправился в лес за грибами. Однако вместо них наткнулся на мину для миномета.
В итоге мужчине пришлось дожидаться саперов.
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