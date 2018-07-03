Приморец пошёл за грибами, а нашёл миномётную мину

Необычная находка шокировала приморца.

Как сообщает инстаграм-паблик mark2_che, житель села Покровка Октябрьского района отправился в лес за грибами. Однако вместо них наткнулся на мину для миномета.

В итоге мужчине пришлось дожидаться саперов.