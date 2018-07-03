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Олег Газманов трогательно поздравил сына с Днем рождения
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Олег Газманов трогательно поздравил сына с Днем рождения 

Russianshowbiz.info 55 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певец Олег Газманов опубликовал в Инстаграм несколько фотографий своего сына Родиона, поздравив его таким образом с 37-летием.
Певец признался, что гордится сыном и немного за него волнуется. Поскольку 3 июля также отмечается День ГИБДД, Газманов надеется, что Родиона не будут нигде останавливать. Кроме того, в этот день отмечается День освобождения Белоруссии, поэтому на сольниках Родиона в Белоруссии должно прибавиться поклонников и друзей.
Олег посвятил сыну небольшое стихотворение, в котором пожелал, чтобы Родион больше творил, «жег», а ненастье обходило его стороной. Газманов желает, чтобы его старший сын с годами становился увереннее в себе, сильнее и счастливее, а в его жизни было как можно больше ясных дней.
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