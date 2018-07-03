Олег Газманов трогательно поздравил сына с Днем рождения

Певец Олег Газманов опубликовал в Инстаграм несколько фотографий своего сына Родиона, поздравив его таким образом с 37-летием.

Певец признался, что гордится сыном и немного за него волнуется. Поскольку 3 июля также отмечается День ГИБДД , Газманов надеется, что Родиона не будут нигде останавливать. Кроме того, в этот день отмечается День освобождения Белоруссии, поэтому на сольниках Родиона в Белоруссии должно прибавиться поклонников и друзей.

Олег посвятил сыну небольшое стихотворение, в котором пожелал, чтобы Родион больше творил, «жег», а ненастье обходило его стороной. Газманов желает, чтобы его старший сын с годами становился увереннее в себе, сильнее и счастливее, а в его жизни было как можно больше ясных дней.