Российские путешественники, которые обогнули Землю

Летчик-космонавт, Герой России, Валерий Токарев возглавит международную кругосветную экспедицию, которая стартует сегодня из Самарской области и завершится 8 августа. На трех самолетах-амфибиях участник кругосветки охватят девять стран и совершат 50 остановок и посадок. Главная научная цель полета — провести исследования по глобальному изменению климата.

Как отмечают международные наблюдатели, российские путешественники с честью продолжают развивать кругосветные экспедиционно-исследовательские проекты, которые корнями уходят в далекие 1800-е года.

— В экспедиции задействованы уникальные самолеты-амфибии российского производства — два LA-8 и один «Борей». Участники кругосветки планируют провести медико-биологические исследования, изучить газовый и аэрозольный составы атмосферы и ее термодинамические параметры, осадки, водную поверхность океана. А также ледовый покров с применением современных методов контроля и видеонаблюдения, — сообщают организаторы экспедиции. По их словам, дальность перелета составит более 10 тысяч морских миль на высоте до трех тысяч метров со скоростью около 200 километров в час.

Первое русское кругосветное путешествие стартовало из Кронштадта 26 июля (7 августа) 1803 года под руководством Ивана Федоровича Крузенштерна , которому было 32 года. В июле 1806 года с разницей в две недели корабли «Нева» и «Надежда» вернулись на Кронштадтский рейд, совершив всё путешествие за 3 года и 12 дней. Оба этих парусника, как и их капитаны, стали знамениты на весь мир. Первая русская кругосветная экспедиция имела огромное научное значение мирового масштаба. По итогам экспедиции было выпущено множество книг, именами знаменитых капитанов названы около двух десятков географических пунктов.

И, конечно же, мир помнит первое и единственное в истории одиночное кругосветное плавание, совершенное на прогулочном швертботе длиной 5,5 метра. 7 июля 1992 года Евгений Александрович Гвоздев на яхте «Лена» (класс «микро», длина всего 5,5 метров) из Махачкалы отправился в своё первое одиночное кругосветное плавание. 19 июля 1996 года путешествие было благополучно окончено (составило 4 года и две недели). Примечательно, что Евгений Гвоздев отправился в долгожданное кругосветное путешествие когда ему было уже 58 лет.