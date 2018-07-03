Волгоградская фан-зона опустела без иностранцев

Волгоградская фан-зона на нижней террасе набережной с каждым днем становится все более уединенным уголком города. Сегодня посмотреть матч Швеции и Швейцарии пришло меньше 500 человек.

Пока на экране кипели футбольные страсти, на полупустой набережной хозяйничала мошка. Те, кто отвлекался от спорта, наблюдал потрясающую погоду: солнце спряталось за тучами, а потом над городом поднялась радуга.

Прогулявшись по центральной набережной, корреспонденты V1.ru встретили лишь одного иностранца. С флагом Швеции по фан-зоне прогуливалась и русская девушка.

— Я болею за Швецию, потому что я три года жила в этой стране, — говорит Валерия Петхевич. — Для меня она лучше России во всех отношениях. Там больше стабильности и люди еще добрее и гостеприимнее, чем в нашей стране. Они очень заботятся о своей стране и отдают больше, чем потребляют. Шведы очень любят свои законы и стараются их соблюдать, а у нас наоборот стараются нарушить. Со Швецией меня связал спорт. Я — мастер спорта по плаванию. Планирую через два года вернуться обратно.

Для кого-то фан-зона стала не просто местом для вечерней прогулки. Волгоградка Мария Киселева решила посмотреть футбол, а заодно вместе с родителями отметить свой юбилей.

— Футбол — отличный повод провести время на свежем воздухе, тем более, что у меня нет дома телевизора, — считает Мария. — Честно говоря, сегодня скучновато. Было гораздо веселее, когда приезжали англичане. Я даже не знала, кто сегодня играет, а Швейцария и Швеция для меня вообще как одна страна. Наверное, они на карте близко друг к другу расположены. Я вообще не разбираюсь в футболе, это по папину душу. Я больше жду концерта духового оркестра.

Итог игры — 1:0 в пользу Швеции. Швейцарцы, для которых этот чемпионат стал юбилейным пятидесятым, отправились домой. Такая же тишь да гладь царила в волгоградской фан-зоне и накануне. Попрощавшись с иностранцами, горожане быстро охладели и к футбольным поединкам на большом экране.