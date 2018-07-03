Сперва чувства: члены монарших семей, отказавшиеся от престола и титула ради любви

Любовь сильно влияет на жизнь человека, поскольку может изменить его жизненный путь, выбор и дальнейшую судьбу. На своем примере это доказывают выходцы из монарших семей, любовь которых оказалась намного сильнее, чем желание взойти на престол.

Луи Люксембургский

Наследник герцога Люксембурга Анри в возрасте 19 лет открыто заявил миру о намерении жениться. Луи и Тесси встретились в ходе миротворческой миссии претендента на престол в Югославии. Их роман весьма стремительно набирал обороты, и уже спустя несколько месяцев после знакомства девушка уже была беременна. Первенец родился за несколько месяцев до заключения брака, но монаршая семья согласилась признать незаконнорожденного отпрыска взамен на отказ его отца от престола. Пара в союзе прожила порядка 10 лет, имея двух наследников, но в первой половине 2017 решила расстаться, чтобы заняться карьерой. Эдуард VIII

Покойный дядя Елизаветы II должен был наследовать престол в начале 1936 года, однако к тому периоду у него уже имелась дама сердца по имени Уоллис Симпсон. Девушка имела сомнительную репутацию, поскольку не только была американкой, но также успела дважды побывать замужем, а также оформляла помолвку с Эдуардом VIII в один момент с разводом. Отречение от престола стало причиной шока у всей королевской семьи, а сам наследник отметил, что не в состоянии управлять страной без поддержки со стороны любимой женщины. После скандала в Британии супруги перебрались во Францию, где Эдуард умер в 1972 году, а Уоллис пережила его на 14 лет. Принцесса Мако

Внучка японского императора Акихито со своим возлюбленным завела знакомство в возрасте 21 года на университетской вечеринке. Спустя год непосредственно с момента знакомства парень сделал наследнице предложение, а в 2017 они рассказали широким массам о помолвке. После бракосочетания с выходцем из простой семьи принцесса должна отречься от титула, поэтому она решила отложить свадьбу на несколько лет, чтобы успеть подготовить себя ко взрослой жизни. Принцесса Саяко

Наследница императора Акихито открыто заявила родне, что своей жизнью она будет распоряжаться самостоятельно, и выйдет замуж только тогда, когда окажется к этому готова. В ходе учебы в университете ее старший брат познакомил девушку с другом по имени Ёсики Курода, который стал возлюбленным принцессы. Пара не сразу сумела добиться разрешения на помолвку, но в итоге они сыграли свадьбу в 2005, когда Саяко уже была успешным орнитологом, а ее жених трудился городским дизайнером. Принцесса Аяко

Племянница японского императора Акихито связала жизнь с неким Кеем Мория, обычным работником судоходной фирмы. В качестве приданного она получила порядка $1 млн, поэтому жизнь обычного обывателя ее не страшит. Между тем, совсем недавно старшая сестра принцесса Норико, решила свою жизнь связать со священником, и тоже лишилась права на престол. Принц Фризо

Брат короля Нидерландов выбрал себе в невесты Мейбл Виссе-Смит. Последняя, между тем, являлась экс-возлюбленной убитого в 1991 лидера наркокартеля Класса Брейнсма. Из-за своего выбора ему пришлось покинуть королевский дворец, а в браке у него появились две дочери. Семья прожила счастливо совсем недолго, поскольку в 2012 году Фризо стал жертвой лавины в процессе посещения горнолыжного курорта. Около 1,5 года он пробыл в коме, а сердце его перестало биться летом 2013, после чего его вдова не заводила других романов, воспитывая двух дочерей.]]>