Жительница Саратова сдала мать в психбольницу, чтобы завладеть ее имуществом

В Саратове Татьяна Никопоренко, чтобы получить имущество и денежные накопления, сдала престарелую мать Марию Мишустину в психбольницу. После этого женщина уехала отдыхать, но тревогу забила внучка пожилой женщины Оксана Громова. Она нашла родственницу, побывала у нее в больнице, после чего написала заявление в прокуратуру

Причиной, как выяснилось, многолетнего конфликта, стала квартира, в которой живут Оксана Громова, ее ребенок и Мария Мишустина уже десять лет. После смерти сына Марии Ивановны и отца Оксаны принадлежавшая ему двухкомнатная квартира перешла в их собственность. Бабушка пообещала внучке оставить ей свою долю жилья. Однако этот факт не устраивает дочь Марии Ивановны и тетю Оксаны Татьяну Никопоренко.

После того, как в 2016 году квартира Марии Мишустиной и Ольги Громовой попала в госпрограмму «ветхое жилье» и им была обещана равноценная квартира в новостройке, Никопоренко развила бурную деятельность. Три года она пыталась выжить Оксану из квартиры — писала жалобы ей на работу и участковым, сообщая о якобы аморальном образе жизни, алкоголизме, и постоянных избиениях бабушки и ребенка. Однако подтвердить фактами эти сведения Никопоренко не удалось.

Источник фото: телеканал «360»

Все эти годы Оксана Громова ухаживала за получившей инсульт бабушкой, в то время как ее дочь Татьяна оформила доверенность на получение пенсии и уход за инвалидом. Однако деньги и выписанные врачами лекарства она присваивала и Марию Мишустину ими не обеспечивала. Она продавала эти психоторпные препараты экс-мужу Оксаны Громовой, который, приняв лекарства, устраивал под дверью бывшей жены многочасовые дебоши.

Ни на какие уговоры и предложения Громовой Никопоренко не соглашается. Более того, она заявила, что ей дешевле «нанять киллера» и избавиться от Оксаны.

Никопоренко удалось заманить мать в свою квартиру, где она удерживала пожилую женщину против воли, избивая, отобрав средства связи и не давая общаться с другими родственниками. Позже она сдала престарелую женщину в психбольницу, где Оксане Громовой и удалось ее с трудом найти.

После разговора с бабушкой женщина написала заявление в прокуратуру.

Через суд решилась московская пенсионерка добиваться от сотрудников ГБУ «Жилищник района Южнопортовый» проведения ремонта и компенсации после того, как в ее квартире обвалился потолок.