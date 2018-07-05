Почти 30 подъездов многоквартирных домов отремонтировали в районе Соколиная гора в июне

В столичном районе Соколиная гора отремонтировали почти 30 подъездов многоквартирных домов в июне 2018 г., сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа.

«Три компании, управляющие многоквартирными домами на территории Соколиной горы, в течение июня этого года отремонтировали 28 подъездов. По данным отдела ЖКХ и благоустройства управы района, 13 подъездов из общего количества привели в порядок ООО «Соколиная гора», пять подъездов — ОАО «РЭУ №20 Соколиная гора», 10 подъездов — ГБУ «Жилищник района Соколиная гора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в помещениях общего пользования проводят побелку потолков, окраску стен, ремонт лестничных перил, окон, лестниц, электрики, коммуникаций для подачи тепла, воды, газа, удаления мусора, замену устаревших ламп и светильников. По собственной инициативе и при наличии финансовых средств управляющие компании проводят частичную замену окон в деревянных рамах на стеклопластиковые.

Напоминается, что всего в районе Соколиная гора в 2018 г. запланирован ремонт 166 подъездов. В 87 из них работы уже выполнены.