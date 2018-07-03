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Власти Соколиной горы планируют помочь Могилёву с обновлением «Московского дворика»
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Власти Соколиной горы планируют помочь Могилёву с обновлением «Московского дворика» 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
В планах — обновление игровых форм, устройство современной ледовой площадки с искусственным льдом и ремонт подъездов дома, примыкающего к «Московскому дворику».
Как отметил глава района Соколиная гора Александр Аксенов, дворовая площадка была ранее благоустроена с учетом управы Соколиной горы, районных предпринимателей и предприятий. В «Московском дворике» установлен многофункциональный спортивно-игровой комплекс «Московский Кремль» и другие виды оборудования детских площадок. В настоящее время решено обновить данный участок городской территории. Сообщается, что участие в работе по переустройству «Московского дворика» решила принять префектура Восточного административного округа.
Также уже стартовала подготовка к международному экономическому форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в сентябре нынешнего года.
Фото: предоставлено порталом mos.ru.
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