Власти Соколиной горы планируют помочь Могилёву с обновлением «Московского дворика»

В планах — обновление игровых форм, устройство современной ледовой площадки с искусственным льдом и ремонт подъездов дома, примыкающего к «Московскому дворику».

Как отметил глава района Соколиная гора Александр Аксенов , дворовая площадка была ранее благоустроена с учетом управы Соколиной горы, районных предпринимателей и предприятий. В «Московском дворике» установлен многофункциональный спортивно-игровой комплекс «Московский Кремль» и другие виды оборудования детских площадок. В настоящее время решено обновить данный участок городской территории. Сообщается, что участие в работе по переустройству «Московского дворика» решила принять префектура Восточного административного округа.

Также уже стартовала подготовка к международному экономическому форуму регионов Беларуси и России, который пройдет в Могилеве в сентябре нынешнего года.