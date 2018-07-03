А вокруг хирурги: красавица-супруга футболиста Павла Мамаева показала фото с операционного стола

Супруга футболиста Павла Мамаева и мать его двоих детей Алана поделилась в Instagram серией необычных и даже пугающих фото. Сама модель лежит на операционном столе, ее тело разрисовано маркером, а на некоторых кадрах голова перевязана кровавым бинтом. Поклонники сначала даже подумали, что Мамаева снова решилась на очередную пластическую операцию — так реалистично выглядели фото.

Но чуть позже Алана начала публиковать новые снимки из этой же серии и стало ясно: Мамаева приняла участие в необычной фотосессии. Еще бы: разве можно было бы увидеть пациента с бутылкой на операционном столе?

Поняв, что это всего лишь фотосессия, фолловеры стали оставлять комментарии, в которых сравнивают Алану с куклой, а также некоторые рассмотрели у Мамаевой сходство с актрисой Анджелиной Джоли

А как тебе такая идея для фотосессии? Согласись, жутко и красиво одновременно?

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Фото:Instagram