Железная леди, или Как научиться говорить «нет» и противостоять окружающим

Знакома ли вам ситуация, когда вы в ущерб своих собственных интересов начинаете помогать другим, совершенно забывая о себе. Сколько раз мысленно вы обещали себе перестать идти на уступки и научиться вежливо отказывать окружающим, но снова и снова наступаете на те же грабли. Рассказываем, как научится говорить «нет» и при этом не испортить отношения с другими людьми.

Отказывать тоже надо уметь

Казалось, бы, что такого в том, чтобы озвучить свое твердое «нет» и продолжать заниматься дальше своими делами? Однако некоторые люди, даже пытаясь отказать, делают это настолько невнятно и неубедительно, что окружающие просто-напросто не воспринимают их всерьез, думая, что они лишь набивают себе цену и хотят, чтобы их еще немного поуговаривали.

Типичная ситуация. Ирина работала в крупной фирме и пыталась выслужиться, чтобы руководитель наконец-то отметил ее старания и продвинул по службе. Она и так уже засиделась в помощниках, пора было двигаться дальше. Однако вместо того, чтобы поручить ей действительно какой-то важный проект, начальник лишь заваливал трудолюбивую сотрудницу дополнительными заданиями, а также навязывал работу в выходные дни и праздники, не забывая напоминать той, что она не может подвести свою компанию и руководство, конечно. Стоит ли добавлять, что дополнительные деньги и компенсации Ирине никто и не собирался платить? Девушка пыталась отказаться, но ее непосредственный начальник лишь бросал ей «я на тебя рассчитываю» и тем самым завершал разговор.

Распространенные ошибки

Разберем типичные ошибки, из-за которых ваши слова не воспринимаются окружающими серьезно и на вас в конечном итоге все равно навешивают дополнительные задания и поручения, тем самым ставя вас в крайне неудобное положение.

Попытка оттянуть время Вместо того, чтобы здесь и сейчас сказать человеку, что вы не сможете выполнить его просьбу, потому что у вас и самих слишком много своих проблем и тратить время на решение чужих вы просто не намерены, вы пытаетесь оттянуть время и предлагаете вернуться к этому вопросу завтра (через неделю, месяц, год). Вы, конечно, считаете, что действуете из самых лучших побуждений (ведь не отправили же вы сразу человека восвояси с его просьбой) и втайне надеетесь, что к назначенному сроку этот индивид уже забудет о своей просьбе или сам как-нибудь решит свою проблему. Вы искренне уверены в том, что четко (но в то же время мягко) дали человеку понять, что не будете тратить на него свое время. Но! Не все так просто. По уверениям психологов, тот, кто обратился к вам с просьбой услышал лишь одно: «сейчас я не могу решить твою проблему, но через день (неделю, месяц, год) я обязательно тебе помогу!». Поэтому просящий выжидает условный срок и снова обращается к вам с тем же самым вопросом и очень возмущается, услышав в очередной раз отказ. На вас могут обрушить справедливый гнев, ведь вместо того, чтобы сразу сказать, что вы вообще не будете заниматься данным вопросом, вы заставили человека надеяться и не обращаться к другим людям за помощью.

Предложение альтернативного решения Еще одна распространенная ошибка — выдвижение встречного предложения. Другими словами, не собираясь решать проблему человека, вы все равно хотите ему помочь и совершенно искренне советуете обратиться к другим людям (организациям и так далее). Все бы ничего, вот только помните, что «благими намерениями…». И если у этого индивида ничего не получится в итоге, то крайним останетесь именно вы и все шишки упадут на вас. А все потому, что «вот, ты мне посоветовал обратиться в эту фирму, а меня там в итоге кинули на большие проценты, лучше бы я тебя вообще не слушал…» И, поверьте, вам придется в конце концов еще больше вникнуть в проблему, чтобы разрулить ситуацию. Вы же не хотите, чтобы обиженный человек в итоге рассказывал всем окружающим, какой вы ненадежный товарищ!?

Невнятное объяснение причин отказа Это тоже может сыграть с вами злую шутку. Ведь вместо того, чтобы четко озвучить свою позицию, вы начинаете юлить или выдумывать настолько нелепые оправдания, что им, естественно, никто не верит. Безусловно, вы действуете из лучших побуждений и не хотите ранить другого человека своим отказом. Но, вот беда, человек берет вас «на слабо» и напоминает вам, что в прошлый раз вы говорили, что как только настанет важный момент, так вот, теперь он настал и вам не удастся отвертеться. Или просящий может просто обернуть все сказанное против вас самих, убедив вас, что вы просто ищете себе оправдание и пытаетесь загладить свою вину.

Никакого навязанного чувства вины

Ни в коем случае не позволяйте окружающим давить на вас или навязывать вам чувство вины (хотя вы совершенно ни при чем). Психологи напоминают, что если вы хоть раз дадите слабину и пойдете на поводу у манипулятора, то вам еще долгое время придется выполнять его просьбы и вообще быть у него на побегушках, пока он не найдет себе новую жертву. И все его просьбы (а точнее, поручения) будут начинаться со слов: «помнишь, как я на тебя рассчитывал, а ты меня подвел? Вот теперь у тебя есть прекрасная возможность искупить свою вину…» И поверьте, что «искупать» подобным образом вы будете еще очень долго.

10 простых правил, которые вам помогут

Запомните, что нет ничего страшного в том, что вы не хотите (или не можете) выполнять чью-то просьбу.

Быть хорошим для всех все равно не получится и люди обязательно найдут, к чему придраться. Так зачем же жертвовать собой или своим временем, чтобы угодить кому-то?

Не берите на себя слишком много обязанностей. Запомните, что вы человек, а не ломовая лошадь. Научитесь ценить себя в первую очередь.

Не позволяйте манипулировать собой и играть на своих слабостях. Задайте себе вопрос, «действительно ли я должен это сделать?» и, если найдете хоть одну причину, почему нет, смело отказывайте человеку.

Ни в коем случае не вините себя и не казните, что не смогли помочь всем вокруг. Поверьте, мир не рухнет, и вы сможете потратить свое драгоценное время на те вещи, которые действительно важны для вас.

Расставляйте приоритеты. Допустим, руководитель планирует «в нагрузку» по дружбе подсунуть вам еще несколько обязанностей. Скажите: «Теоретически я могу это сделать, но тогда отодвинутся сроки по выполнению моей основной работы. Вы готовы этим пожертвовать?». Поверьте, что начальник сделает правильные выводы и переключится на кого-то другого.

Не пускайтесь в долгие и путанные объяснения, рассказывая, почему вы не можете выполнить ту или иную просьбу. Короткого и четкого ответа будет вполне достаточно.

Отказывая, смотрите прямо в глаза собеседнику и говорите спокойным ровным тоном. Никаких запинаний, теребления волос (пуговиц или замков на одежде), покраснений, опущенного взгляда и так далее. Вы ведь не перед учителем начальных классов стоите, который вызвал вас к доске и начал отчитывать. Ведите себя увереннее.

Попробуйте действовать на опережение. Как только вы интуитивно понимаете, что на вас собираются повесить крайне неудобную для вас просьбу, тут же начните рассказывать о своей загруженности и о том, что вам катастрофически не хватает времени даже на какие-то основные моменты.

Постарайтесь исключить из своего круга общения манипуляторов и тех людей, которые постоянно пользуются вашей мягкостью. Общайтесь лишь с теми, кто ценит вас и ваше время.

Текст: Юлия Кальницкая

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