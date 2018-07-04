Активисты храма Свирского посетят экспедицию в Карелию 

Жители столицы планируют принять участие в консервации крыши часовни Казанской иконы Божией Матери, расположенной в карельском селе Костина гора.
Молодые люди, участники движения под названием Благочестие» Храма святого преподобного Александра Свирского, планируют отправиться в экспедицию из Соколиной горы. Целью поездки является восстановление карельских древних памятников деревянного зодчества в рамках проекта «Общее дело». Начало экспедиции назначено на шестнадцатое июля.
Как отметили в храме, молодым людям предстоит поучаствовать в проекте для неравнодушных людей, которые заботятся о сохранении русских святынь и памятников деревянного зодчества. История этих уникальных построек исчисляется сотнями лет.
Фото с сайта icmos.ru: РИА Новости.