Активисты храма Свирского посетят экспедицию в Карелию

Жители столицы планируют принять участие в консервации крыши часовни Казанской иконы Божией Матери, расположенной в карельском селе Костина гора.

Молодые люди, участники движения под названием Благочестие» Храма святого преподобного Александра Свирского , планируют отправиться в экспедицию из Соколиной горы. Целью поездки является восстановление карельских древних памятников деревянного зодчества в рамках проекта «Общее дело». Начало экспедиции назначено на шестнадцатое июля.

Как отметили в храме, молодым людям предстоит поучаствовать в проекте для неравнодушных людей, которые заботятся о сохранении русских святынь и памятников деревянного зодчества. История этих уникальных построек исчисляется сотнями лет.