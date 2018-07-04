Мультики 2018: новинки, фото с описанием

В 2018 году уже вышло довольно много новых мультиков. Все они имеют разный сюжет и идею, что не мешает им быть интересными и познавательными для юных зрителей.

Скуби-Ду и Бэтмен: Храбрый и смелый

В одной сюжетной линии перед зрителями появляются уже знакомые и любимые, но такие непохожие герои.

Всем известный пес, вместе со своими друзьями, необычным образом оказывается в театральном подвале. Оглядевшись, товарищи увидели вокруг себя злобных марионеток, которые готовы были напасть в любой момент.

yandex_ad_1 К счастью, Фрэд быстро успел соорудить ловушку и задача главная задача Скуби-Ду и Шегги — загнать в нее монстров. Но что-то пошло не так и конечный результат истории мог быть трагическим, если бы на помощь не пришел Бэтмен.

Он посоветовал товарищам Скуби не лезть больше в неприятности и проводить спокойные вечера дома, пока настоящий герой со всем разберется.

Конечно же, друзья возмутились такому отношению к себе. Они решили показать свой профессионализм и возможность противостоять могущественному противнику.

Лего: Флэш

Известный своей скоростью Флэш, решает провести эксперимент, который оборачивается непредсказуемыми последствиями. Супергерой резко меняется, ведет себя странно и непредсказуемо: подшучивает над своими друзьями, устраивает глупые розыгрыши и перестает пользоваться своими способностями.

После очередной выходки Бэтмен хочет исключить Флэша из Лиги справедливости, но, возможно, именно этого и хочет неведомый враг. Нужно потратить немало времени, чтобы разобраться со всей этой историей.

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Кролик Питер

Следующий мультик, уже вышедший в 2018 году, раскрывает новый сюжет. В нем рассказывается о приключениях непоседливого кролика Питера, который просто не умеет сидеть на месте.

Он мечтает выбраться из повседневной рутины и постоянно придумывает новые развлечения. Питеру совсем не нравится идея проживать свою жизнь в стенах собственного дома или в рабочем кабинете.

Кролик хочет, чтобы близкие им гордились, поэтому решает любой ценой достать свежие овощи в городе фермеров. Но все не так просто, и главного героя ждет множество испытаний на пути к заветной цели.

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Шерлок Гномс

Продолжение всеми любимого мультфильма «Гномео и Джульетта» уже вышло на большие экраны. Главных героев ждут новые незабываемые приключения, от которых перехватывает дух.

В этот раз основные события происходят в Лондоне, куда Гномео и Джульетта решили переехать со своими родственниками и близкими друзьями. Задача первой важности на новом месте — обустроить сад до наступления весны. Кто бы мог подумать, что такому обыденному занятию может кто-то помешать!

Неприятности взваливаются как снег на голову и не несут за собой ничего хорошего. Совершенно случайно, Гномео узнает, что в Туманном Альбионе таинственно исчезают гномы.

В один прекрасный день он лично столкнулся с этой бедой — все, кроме его любимой Джульетты, таинственным образом исчезли. И есть только один человек, способный помочь в этой ситуации.

Шерлок Гномс — настоящий профессионал, специализирующийся на подобных расследованиях. Известный детектив с готовностью берется защищать лондонские сады от неизвестного врага и обещает в кратчайшие сроки распутать это преступление.

Принцесса-лебедь: Королевская мизтерия

Мультфильм рассказывает о жизни будущей правительницы большого государства Алисе. В свое время ей довелось пережить собственное похищение, которое, к счастью, завершилось без печальных последствий.

Теперь же Алиса может вздохнуть полной грудью и наслаждаться жизнью, так как будущее обещает быть прекрасным и безоблачным. Правда, однажды девушке довелось в этом усомниться, после того как на горизонте замаячила неразгаданная тайна.

Белокурая красавица не сразу замечает, что ей повсюду попадается знак, в виде буквы Z. И появляется он в самых неожиданных местах — на книгах, картинах, в королевском саду.

Сложно представить, кому это нужно, но главный вопрос — как он это делает. Ведь дворец круглосуточно охраняется и даже муха не может пролететь незаметно мимо бдительных стражников.

Алиса желает любой ценой найти шутника, который все это затеял, и разузнать, чего он добивается. В этом ей готовы помочь верные друзья, но они и сами не знают, с чего нужно начинать поиски.

Остается лишь надеяться на то, что главным героям удастся найти верное решение и разузнать все тайны этого замка.

Леонардо: Миссия Мона Лиза

Действия нового мультфильма, уже вышедшего в 2018 году рассказывают о жизни изобретателя, который проживает в городе Винчи.

Леонардо не привык привлекать к себе лишнего внимания. Поначалу кажется, что он живет обычной жизнью, но, на самом деле, все свободное время он что-то придумывает и старается воплотить свои идеи в жизнь.

Делать это намного проще с верным другом Лоренцо. Он всегда готов помочь, и поддерживает Леонардо даже, казалось бы, в безнадежных случаях. Но далеко не все жители города разделяют интересы и стремления изобретателя.

Красавица Джоконда лишь насмехается над Леонардо и даже не надеется, что у него может получиться что-то действительно стоящее. Но как бы там ни было, а жизнь заставляет сблизиться с этим «странным чудаком».

В доме Джоконды случается пожар, который лишает ее всего, чем она дорожила. Именно это событие (и история загадочного рассказчика) сподвигает Леонардо отправится в удивительное путешествие. Оно должно разрешить неприятную ситуацию, но герои не представляют, через что им ради этого придется пройти.

Папа-мама гусь

Забавный мультфильм, способный поднять настроение не только детям, но и их родителям. Главный герой — самовлюбленный гусь-неудачник Пэм. Он все время попадает в неприятные ситуации и подвергает опасностям свою семью. Не стоит даже говорить о том, что сложно найти того, кто не смотрел бы на Пэма с осуждением.

Но однажды главный герой повредил крыло и упал на землю, рядом с маленькими утятами. И пусть он прославился своим эгоизмом и отвратительным характером, а по каким-то причинам Пэм пожалел малюток и проявил к ним заботу.

Новый мультик 2018 года, который уже вышел на большие экраны, дальше рассказывает о пешем приключении папы-мамы гуся с малышами, которые очень нуждаются в родительской любви.

Как можно видеть, в этом сезоне режиссеры постарались на славу и предоставили зрителю большой выбор. Все предложенные мультфильмы подходят для просмотра в кругу семьи или с друзьями, а также они многому научат и поднимут настроение.