Оксана Федорова: «Только после тридцати поняла, что предназначение женщины — быть женой и матерью»

Оксана Федорова воспитывает 6-летнего сына Федора и дочь Лизу, которой в июле исполняется пять. Несмотря на занятость, Оксана с мужем стараются как можно больше времени проводить с детьми. Очень скоро они все вместе отправятся в отпуск на море, а перед отъездом Оксана встретилась с журналистом Teleprogramma.pro. «Семья требует полной самоотдачи» — На этой неделе отмечают День семьи, любви и верности, день памяти покровителей семьи и брака святых Петра и Февронии. Вы — верующий человек. Какую роль вера сыграла в создании вашей семьи?

— Этот праздник полюбился нашим гражданам. Мы давно ждали альтернативы Дню святого Валентина. История брака Петра и Февронии — это пример, на который должны ориентироваться люди, желающие создать семью. Я не была в Муроме, где хранятся мощи этих святых, но часто в Москве ходила на молебен Петру и Февронии в часовенку на Большой Никитской. Во многих храмах в определенные дни проводится молебен о создании крепкой семьи. Но вера — это лишь одна из составляющих, которая помогает создать крепкую семью. Важно понять до брака, что семья требует полной самоотдачи. Каждый из супругов должен жертвовать временем, планами, сном ради другого. Когда это происходит обоюдно, тогда и муж, и жена счастливы. Женщине нужно развивать в себе большое терпение и мудрость. Ко мне понимание этого приходило постепенно.

Фото: личный архив

— Кто вам помог все это понять?

— Я с юности хотела иметь большую семью. Но сначала на первое место в моей жизни вышло продвижение по службе, карьера… Наверное, тогда я внутренне была еще не готова к созданию семьи. Только после 30 лет пришло понимание, что все-таки предназначение женщины — быть матерью и женой. Помог осознать эти важные истины мой духовник. Я неоднократно ездила в Дивеево, любила общаться с духовенством, в том числе мы говорили о предназначении женщины. О том, что она должна быть милой, нежной, в ее заботе и доброте должны греться домочадцы. А если женщина, пытаясь заработать, проводит много времени в командировках, то какой у нее может быть семейный очаг? Вселенная не посылает семью, потому что внутренний настрой у нее другой. Ведь мы живем так, как мы думаем.

Лето Федя и Лиза проведут с родителями в Сочи. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета

— И вы встретили мужа, когда с вами случились все эти перемены?

— Да. Как только произошла моя внутренняя трансформация, я правильно расставила приоритеты, тут же в мою жизнь пришел достойный мужчина, который и взял на себя ответственность за нашу семью. При этом работа никуда не ушла, просто все стало происходить иначе. И я обрела внутреннюю гармонию. «Если не встану пораньше, ничего не успею» — Вы директор Дома моды, развиваете свой бренд одежды, снимаетесь на телевидении, ведете мероприятия, у вас благотворительный фонд… Это не одна работа, а пять. Как у вас получается совмещать их с заботой о семье?

— У меня есть люди, которым доверяю, и я умею распределять между ними обязанности. У меня как у руководителя получается организовывать и контролировать работу. Еще помогает дисциплина и милицейская закалка, приобретенная за годы службы в МВД . Знаю, что если не встану пораньше, то весь день пойдет не по графику и я ничего не успею. Я умею себя организовать. Например, к следующему дню я готовлюсь с вечера. Если чувствую утром, что опаздываю, то могу позавтракать или накраситься в машине. Чтобы все успевать, важно уметь разгружаться, снимать напряжение. Для меня это занятия музыкой и танцами, во время которых я даю выход эмоциям, познаю и развиваю свое тело. Соблюдая баланс между работой, отдыхом и семьей, можно органично и гармонично развиваться. И, конечно, все это возможно благодаря помощи родных и помощницы по дому.

— Супруг не просил оставить работу и заняться исключительно домашними делами?

— Пока не просил, он сам занят на работе. А вечерами в будни мы уделяем внимание детям. Федор и Лиза любят плавать в бассейне вечером и просят меня составить им компанию. Муж с пониманием отпускает меня к детям. Если папе выпадает возможность приехать пораньше, то Федя и Лиза вместе с ним занимаются спортом, гуляют с собаками. Так как они загружены разными занятиями, то спать ложатся в половине десятого. Оставшееся время перед сном мы посвящаем себе — можно посмотреть фильм, прогуляться или почитать. Все выходные мы всегда проводим с детьми.

После победы в конкурсах «Мисс Санкт-Петербург» и «Мисс Россия» Оксана стала «Мисс Вселенная». Пуэрто-Рико. 2002 год. Фото: Jose JIMENEZ/Primera Hora/Getty Images

— А чем, помимо плавания, увлечены дети?

— Федя занимается хоккеем. Ему остался год до школы, и пока есть время попробовать различные занятия. Лиза ходит на балет. Сейчас стала заниматься фигурным катанием. Дети занимаются с преподавателем музыкой, рисуют.

— В церкви с ними бываете?

— Бываем, конечно. Но не каждое воскресенье получается. Крестный Елизаветы — священник из Псково-Печерского монастыря, и когда он приезжает и начинает общаться с Федей и Лизой, они слушают его очень внимательно. Есть у них какой-то внутренний трепет перед ним. Эти беседы помогают зародить в детях правильное зерно веры, доброты, взаимопомощи, а потом они будут взрослеть, и оно со временем прорастет. Сейчас мы строим корабль, который должен выдержать любые бури в будущем. Важные вещи нужно объяснять детям пораньше. Но ни в коем случае не насильственно. Вот, например, сейчас мы купили Феде и Лизе мультфильм про Петра и Февронию — им очень нравится. «Федя занимается хоккеем, а Лиза ходит на балет» — Удается с мужем вдвоем выбираться на романтические каникулы?

— Не хочется пока оставлять детей. Нравится быть с ними, хочется показать им как можно больше, делиться эмоциями. За последние месяцы лишь однажды выбрались вдвоем в Австрию кататься на лыжах. Но романтические ужины устраиваем регулярно.

Оксана Федорова уволилась из милиции в звании майора. Санкт-Петербург. 2000 год. Фото: Личный архив

— Где проведете отпуск этим летом?

— Мы едем семьей в Сочи. Будем не только отдыхать на море, планируем активное времяпровождение — хотим попутешествовать по побережью, побываем на курорте «Роза Хутор», пойдем в поход по заповедным местам в национальном парке. В Сочи летом привозят много интересных шоу, поэтому побываем на цирковых и ледовых представлениях. Лиза с середины июля будет в балетном лагере, а меня пригласили в жюри детского фестиваля. Так что и поработать в отпуске успею. «Главная защита — улыбка» — Вы 16 лет ведете программу «Спокойной ночи, малыши!». Как изменилась передача? Если бы современные дети прочли сценарий 16-летней давности, он был бы им интересен?

— Времена меняются, но канва программы остается прежней. И это хорошо, поэтому удается сохранить шарм передачи. Наполнение, конечно, меняется. У нас теперь больше не развлекательных, а познавательных сценариев. Много информации даем на тему изучения наших праздников, традиций, знакомства с миром растений и животных. Больше стали с героями передач мастерить своими руками, показывать, как можно занять ребенка. Раньше было много выездных программ, каких-то театральных историй с переодеваниями, одну передачу могли снимать целый день, а то и два. Сейчас из-за бюджета программы подобное невозможно. Но мы стараемся делать «Спокойной ночи, малыши!» интересной и познавательной передачей.

«Спокойной ночи, малыши!» Федорова ведет 16 лет. Сценарии программы меняются, а Хрюша и Степашка на месте. фото: Личный архив

— Школа милиции формирует стрессоустойчивый характер. Благодаря этому вы, наверное, уверенно чувствуете себя в сложных ситуациях?

— Я стараюсь сохранять внутренний баланс, чтобы ничто не нарушало моего мирного состояния души. Но так же долго не бывает. Всегда кто-то или что-то пытается вывести из равновесия, и тогда самая мощная защита — это улыбка. Я просто улыбаюсь. И сразу вижу, что у человека уже запал не тот и он передумал продолжать в том же тоне… Стрессы накапливаются у всех. Мне как руководителю приходится многое брать на себя, решать сложные вопросы. Поэтому контролирую эмоции, стараюсь закончить решение всех рабочих вопросов еще по пути домой, чтобы оставить дела за порогом. Правда, не всегда получается…

— Вам исполнилось 40 лет. В женских журналах часто обсуждают этот рубеж как переломный период — время переосмысления, кризиса и так далее. Как вы переживаете этот рубеж?

— Иногда мне кажется, что мне так и осталось 25, максимум 30 лет, только опыт прибавился. Я никогда не акцентировала внимание на возрасте и не оборачивалась назад. Всегда смотрю в будущее, планирую, что еще нужно сделать, прислушиваюсь к тому, куда меня направляет Вселенная. Даже если в какой-то момент ощущаю, что «двери закрыты», проходит время — и все начинает складываться само собой. Сейчас у меня период накопления сил — много было потрачено за последние пять лет. Лизочке скоро исполнится 5 лет, и все это время я была внутренне закрыта, мне не хотелось ходить на мероприятия и на программы. Я берегла энергию, потому что ее в большом количестве надо было тратить на детей, а публичная жизнь отнимает много времени и сил, после выходов какое-то время надо восстанавливаться. Сейчас потихонечку внутренне открываюсь для новых горизонтов. Летом отдохнем на море и с новыми силами будем двигаться дальше.