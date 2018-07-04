Дмитрий Быков: Не бейте по Шейнину

Артем Шейнин выругался матом в прямом эфире. Правильно сделал. Отстаньте все от Артема Шейнина.

Если требовать свободы слова, то для всех. Шейнин сам возмущается: у вас что, других новостей нет, кроме одного матерного слова в прямом эфире? Правильно возмущается. Какая вам разница, что сказали актер, шоумен, писатель? Их профессия — наглядно демонстрировать разнообразные мировоззренческие и поведенческие крайности. У Шейнина такая же профессия. Он не аналитик, не мыслитель, а звезда бесконечного фрик-шоу. С этой работой он справляется отлично.

Шейнин — исключительно яркий персонаж, а в душе, я убежден, хороший человек. Такого человека хорошо иметь соседом по двору, и у многих, убежден, именно такие соседи, и всем они прекрасны, но есть у них порок: они легко заводятся. Легко попадают под власть опьянения — любовного, алкогольного или идейного. Тогда их начинает нести. Почему они так уязвимы для алкоголя или шовинизма, ответить несложно: обычная местная жизнь не дает им столь ярких эмоций, им хочется подвига, величия, экстремума. А задуматься, книжку почитать или совершить что-нибудь великое на работе — не всем же это дается. Но плохими они от этого не становятся, нет. Только опасными, потому что истерика — единственное, в чем они действительно профессиональны. Шейнин изображает этих типажей с беспощадной точностью — притом что сам не получает от своего лицедейства никакого удовольствия. Будем надеяться, что ему хотя бы хорошо платят.

Я сам когда-то был под судом за употребление обсценной лексики в газете — не на телевидении, конечно; с газетой все же проще: не хочешь — не читай. Наше деяние в конце концов признали не хулиганским — ибо оно не было сопряжено с насилием. Шейнин тоже никого не заставлял себя слушать. Я вообще предлагаю, чтобы его наградили, потому что он первым продемонстрировал новую стилистику. Вообще этот год стал удивителен в смысле срывания масок: в телетрансляции упомянули Навального, идет дискуссия о том, можно ли россиянок называть шлюхами за повышенный интерес к гостям чемпионата, в сериале употребляют слово «минет» — у нас и молча-то не все практикуют такие вещи, а тут вслух! Это не веяние свободы, как могут подумать иные, а нарастание бесстыдства.

Стеснение сегодня — это примерно как реверансы в борделе. Некоторый стилистический диссонанс. И как писали мы когда-то в той самой газете «Мать», бывают времена, когда мат становится единственным языком для описания действительности. Сам президент России говорил: когда есть художественная необходимость… Как хотите, но сегодня она есть.

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