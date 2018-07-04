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Редкий выход: Аарон и Саманта Тейлор-Джонсон на свидании в Лондоне
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Редкий выход: Аарон и Саманта Тейлор-Джонсон на свидании в Лондоне 

Попкорн News 42 минуты назад
Фото: Попкорн News
Пусть и Саманта Тейлор-Джонсон, и Аарон Тейлор-Джонсон поклонникам голливудского кино благодаря «Пятьдесят оттенков серого» и «Мстителям» теперь хорошо знакомы, эта пара предпочитает не покидать родной Англии ради потенциального завоевания Голливуда — и потому фотографам попадается достаточно редко. Однако на днях Аарона и Сэм все-таки застали во время свидания в Лондоне.
Аарон и Саманта не только живут, но и работают вместе — совсем недавно они закончили съемки совместного проекта, в котором Сэм вновь выступила режиссером, а Аарон сыграл одну из главных ролей наряду с Билли Бобом Торнтоном, Чарли Ханнэмом и Джульетт Льюис. К сожалению, у фильма, получившего название «Миллион мелких кусочков», пока нет официальной даты премьеры, но актерский состав выглядит весьма внушительно.
попкорнnews
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