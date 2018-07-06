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Тела трех человек найдены в смытом селевым потоком автомобиле в Дагестане
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Тела трех человек найдены в смытом селевым потоком автомобиле в Дагестане 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
МАХАЧКАЛА, 6 июля. /ТАСС/. Тела трех человек, в том числе двухлетнего мальчика, обнаружены в смытом селевым потоком автомобиле в Гунибском районе Дагестана. Об этом сообщили в пятницу в республиканском МЧС.
"По состоянию на 22:50 мск 5 июля было найдено тело двухлетнего мальчика. По состоянию на 23:50 мск найдены тела молодого человека 18 лет и женщины 55 лет. Поиски полностью завершены", — сказал представитель МЧС, добавив, что по уточненной информации в машине находилась семья из трех человек.
По его словам, всего к поискам были привлечены 512 человек и три единицы техники, в том числе от ГУ МЧС России по Дагестану — 12 человек, в том числе кинолог с собакой.
Ранее сообщалось, что в 22:15 мск 5 июля поступила информация о том, что в Гунибском районе на автодороге районного значения между населенными пунктами Кудали и Салта автомобиль марки ВАЗ-21099, попав под селевой поток, был смыт с дороги в низину.
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Женский форум  Ещё 7 источников 
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