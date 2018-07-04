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Тело третьей пропавшей девочки нашли в Дагестане
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Тело третьей пропавшей девочки нашли в Дагестане 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Неподалеку от села Зерани Унцукульского района в реке Кикуни найдено тело третьей девочки, пропавшей в Гергебильском районе. Об этом сообщает РИА «Дербент».
Тела еще двух девочек ранее были найдены в реке Аварское Койсу. Об обстоятельствах и причинах их гибели пока ничего не известно. Спасатели заявили о завершении поисково-спасательной операции.
«По состоянию на 20:00 03.07.2018 года найдено тело третьей пропавшей девочки в 30 километрах от населенного пункта Кикуни в районе Ирганайского водохранилища местными жителями. Поиски полностью завершены», — сообщили «Регион online» в ГУ МЧС РФ по Республике Дагестан. К поискам привлекались 600 человек.
Ранее сообщалось, что 25 июня три девочки 7-8 лет отправились гулять и не вернулись домой. Тела двух из них были обнаружены в первый день поисков.
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