Николай Костер-Вальдау опроверг фанатскую теорию о Джейме и Серсее

Датский актер Николай Костер-Вальдау , известный прежде всего ролью Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов», в интервью Vanity Fair рассказал о своем видении отношений Джейме и Серсеи.

Как известно, в конце прошлого сезона между братом и сестрой произошла ссора, из-за которой многие фанаты предположили, что в финале сериала Джейме убьет свою сестру-любовницу. Однако Костер-Вальдау поспешил опровергнуть эту теорию. По его словам, между родственниками и возлюбленными часто вспыхивают конфликты, но они не приводят к расставанию. Покинет ли Джейме Королевскую Гавань, как обещал, также до конца не ясно.

Актер уверен, что ссора Ланнистеров задаст нужное направление для восьмого сезона, над которым в настоящее время усердно трудится все команда «Игры престолов». Ожидается, что заключительный сезон зрители увидят весной 2019 года.

Источник

попкорнnews