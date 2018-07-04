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Николай Костер-Вальдау опроверг фанатскую теорию о Джейме и Серсее
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Николай Костер-Вальдау опроверг фанатскую теорию о Джейме и Серсее 

Попкорн News 42 минуты назад
Фото: Попкорн News
Датский актер Николай Костер-Вальдау, известный прежде всего ролью Джейме Ланнистера из сериала «Игра престолов», в интервью Vanity Fair рассказал о своем видении отношений Джейме и Серсеи.
Как известно, в конце прошлого сезона между братом и сестрой произошла ссора, из-за которой многие фанаты предположили, что в финале сериала Джейме убьет свою сестру-любовницу. Однако Костер-Вальдау поспешил опровергнуть эту теорию. По его словам, между родственниками и возлюбленными часто вспыхивают конфликты, но они не приводят к расставанию. Покинет ли Джейме Королевскую Гавань, как обещал, также до конца не ясно.
Актер уверен, что ссора Ланнистеров задаст нужное направление для восьмого сезона, над которым в настоящее время усердно трудится все команда «Игры престолов». Ожидается, что заключительный сезон зрители увидят весной 2019 года.
Источник
попкорнnews
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