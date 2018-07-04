Фото: похудевшая и загоревшая Камерон Диаз на романтическом отдыхе в Италии

Камерон Диаз игнорирует все обсуждения таблоидами ее внешнего вида, но даже в другой стране актрисе не удалось скрыться от папарацци. На днях фотографы запечатлели Камерон и ее супруга, музыканта Бенджи Мэддена , на романтическом отдыхе в Италии.

45-летняя Диаз и 39-летний Мэдден отправились отдохнуть во Флоренцию, остановившись в отеле Four Seasons и наслаждаясь мягким флорентийским летом: загоревшая и очевидно постройневшая Камерон выглядит намного лучше, чем буквально две недели назад, когда ее фото из супермаркета заставили всех обсуждать, насколько стремительно пополнела актриса после завершения карьеры.

попкорнnews