5 способов избавиться от эмоционального мусора

Переутомление не должно быть твоим спутником, это ненормально. Пора избавляться от синдрома суперженщины, которая успевает делать сто дел одновременно. Остановись и подумай о своем здоровье, а мы подскажем, как научиться оказывать себе эмоциональную помощь.

Лето — это пора, когда хочется что-то менять. Чтобы не стоять на месте, важно избавиться от комплексов, отрицательных эмоций и вредных привычек. В этом нам поможет комплексное очищение организма, причем не только оболочки, но и внутренней составляющей. Ведь зачастую проблема находится именно внутри нас, хотя мы это не всегда осознаем.

Наш эксперт по саморазвитию и улучшению качества жизни Алина Рейзельман предлагает ознакомиться с двумя этапами детокса, которые помогут преобразить твой организм.

Очищение тела

К этой стадии необходимо отнестись максимально серьезно. В наши дни на просторах Интернета можно встретить множество идей и советов от самоучек, далеких от медицины и биологии. Экспериментируя с неизвестными методиками, ты рискуешь нанести существенный вред своему здоровью.

Для самостоятельного детокса рекомендуется регулярно пить чистую негазированную воду, а также употреблять сбалансированную пищу. Кроме того, следует уделить должное внимание сну — спать не менее шести часов ежедневно в тишине и темноте. Прогулки на свежем воздухе и непродолжительные солнечные ванны помогут улучшить цвет лица и состояние кожи. Также следует ограничить или полностью исключить вредные привычки: курение, употребление алкоголя и психотропных веществ. Кофе лучше заменить травяным чаем. Все эти рекомендации помогут в самостоятельном очищении организма. Будь осторожна и проводи глубокое очищение только под наблюдением врача-специалиста.

Очищение сознания

В первую очередь стоит избавиться от негатива. Существует множество теорий и практик, как сделать это быстро и качественно. Рассказываем о самых продуктивных.

1. Обратись за помощью к специалисту

Избавиться от комплексов и старых обид поможет психолог — это, пожалуй, самый простой и доступный способ очистки твоего сознания. С помощью персональных и коллективных тренингов, игр и простого общения ты сможешь в очень короткие сроки стряхнуть со своих плеч весь негатив. Эффект часто заметен после первого сеанса. Минусом этого метода может служить психологическая зависимость пациента от терапии. Рекомендуется сначала удостовериться в квалификации специалиста, проверить наличие диплома, лицензии и прочих сопутствующих документов.

2. Самостоятельное очищение с помощью медитативного способа

Каждый человек способен очистить свое сознание, отвлечься и настроить эмоциональный баланс организма. Более того, ты наверняка неоднократно пребывала в этом состоянии, пусть и неосознанно. Нам просто необходимы техники для расслабления, ведь даже за самыми успешными и счастливыми людьми порой стоят страхи и огромное количество обязательств. Желательно медитировать наедине с собой дома или на природе, это позволит бороться со стрессом без внешних раздражителей. Такой метод является безопасным и экологичным, а также развивает чувство осознанности. Кроме того, он поможет избавиться от депрессии, панических атак, навязчивых мыслей и прочего негатива.

3. Аффирмация

Если у тебя все в порядке с самодисциплиной, то тебе, определенно, подойдет этот метод. Для осуществления задуманного понадобятся письменные принадлежности и бумага. Например, мысль «Я устала, я ничего не хочу» следует заменить на «Я успешна, я полна сил, я легко и быстро решаю любые задачи!» Единственные условия, которые нужно соблюдать:

а) в конструкции должна отсутствовать частица «не»;

б) писать важно только в настоящем времени.

Таким образом, с помощью аффирмации ты сможешь настроить свое сознание на позитивную волну. Впоследствии это войдет в привычку, и негатив уйдет сам собой.

4. Можешь обратиться к нейролингвистическому программированию

В открытом доступе есть превеликое множество литературы с пошаговыми инструкциями упражнений. Методы НЛП включают в себя ряд техник, которые могут помочь при очищении сознания, таких, например, как «проработка логических уровней», реимпринтинг и т. д.

Читай книги, смотри добрые комедии или фильмы о природе, слушай ненавязчивую музыку и ищи во всем позитивные моменты. Заботься о себе, живи в гармонии и помни, крайне важно следить за своим эмоциональным состоянием, ведь контроль над ситуацией потерять можно в один миг. Тебе кажется что ты справляешься, а затем судьба наносит такой сильный удар, после которого оправиться будет сложно. Как в случае с героиней Риз Уизерспун в фильме «Дикая» (смотри ролик ниже).

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Текст: Ольга Бехтольт

Фото: Shutterstock/VOSTOCK

Видео: Трейлер к/ф «Дикая»