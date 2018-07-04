«А как же Виктория?»: Николай Басков заинтриговал романтическими приключениями в Италии

Золотой голос России Николай Басков отдыхает в стране страстных итальянцев без своей возлюбленной Виктории Лопыревой . И если отсутствие подруги сердца поначалу едва ли смущало поклонников, то после красочного рассказа о невероятных приключениях в Италии публика всерьез задумалась, не пропустила ли она какой ветер перемен в любовных делах светловолосого холостяка.

Эстрадный и оперный певец Николай Басков, в отличие от многих звезд отечественного шоу-бизнеса, покинул столицу во время мундиаля, и даже обязательное присутствие его возлюбленной Виктории Лопыревой на матчах не соблазнило артиста изменить свои планы. Так что в то время как знойная красавица-модель прилежно исполняет обязанности посла чемпионата мира по футболу, Николай расслабляется на пляжах Италии, позабыв обо всем на свете от окружающей его роскоши и красоты. Разумеется, артист щедро делится с поклонниками различными подробностями своего отпуска, и его недавняя иллюстрация романтических приключений привлекла особое внимание обывателей, не на шутку перепугав всех поклонников его союза с Викторией Лопыревой.

«Невероятные приключения русских в Италии», — описал ситуацию Николай, чем уже озадачил своих подписчиков. Ну а представленная вслед видеозапись, где его самым наглым образом «похищает» страстная брюнетка, с которой артист впоследствии с большим удовольствием сливается в задорном танце, наделала много шума в рядах пользователей сети. Озадаченные поклонники эстрадного исполнителя буквально набросились на него с расспросами, желая всенепременно быть первыми, кто разузнает, что происходит.

«Я не поняла что это за скачки? А как же Виктория?» «А где же Вика? И кто эта красотка? Неужели новая невеста? Ох! И заморочил голову Басков!» «Николай, у вас новая любовь? Что за романтика в Италии?» «Ну вы прям нарасхват! Неужели я пропустила расставание с Викой?» «А где его возлюбленная Лопырева? Что-то их совсем не видать вместе»

Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov) 2 Июл 2018 в 9:17 PDT Нельзя не признать, что у почитателей есть немало поводов подозревать своих кумиров в разрыве отношений. Ведь пара крайне редко выходит в свет, а публичная демонстрация чувств, кажется, и вовсе была давным давно. К слову, весной артист представил миру свою новую песню «Ты сердце моё разбила», подогрев тем самым домыслы о своем расставании с Викторией Лопыревой.