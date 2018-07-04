Английский фанат потроллил колумбийцев на тему наркотиков в фан-зоне Самары. Его чуть не линчевали

Матч Колумбия — Англия чуть не закончился большой дракой, причем не на поле и даже не на стадионе ”Спартак” в Москве. В самарской фан-зоне посмотреть матч 1/8 финала ЧМ собралось несколько тысяч человек. Среди иностранцев преобладали колумбийцы. Да и россияне в основном болели за Колумбию.

Один из немногочисленных британских фанатов после победы Англии в серии пенальти перевозбудился настолько, что решил спровоцировать разгоряченных латиноамериканцев. Он бросился к одному из них с камерой и приставленным к ноздре пальцем, тролля фанатов проигравших извечной темой наркотиков в Колумбии.

Парень явно хотел экшена и чуть не получил его сполна — толпа колмбийцев была настроена решительно. Суд Линча должен был случиться прям в фан-зоне.

Англичанин был готов зарубиться буквально со всеми. Но самые хладнокровные успели оттащить от него самых агрессивных.

Едва не спровоцировав самосуд, герой вечера спокойно пошел танцевать, делать селфи, говоря всем Spasibo, и орать на всю фан-зону «England!».