Ещё
Английский фанат потроллил колумбийцев на тему наркотиков в фан-зоне Самары. Его чуть не линчевали
Далее:
Читайте также:
Ещё

Английский фанат потроллил колумбийцев на тему наркотиков в фан-зоне Самары. Его чуть не линчевали 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Матч Колумбия — Англия чуть не закончился большой дракой, причем не на поле и даже не на стадионе ”Спартак” в Москве. В самарской фан-зоне посмотреть матч 1/8 финала ЧМ собралось несколько тысяч человек. Среди иностранцев преобладали колумбийцы. Да и россияне в основном болели за Колумбию.
Один из немногочисленных британских фанатов после победы Англии в серии пенальти перевозбудился настолько, что решил спровоцировать разгоряченных латиноамериканцев. Он бросился к одному из них с камерой и приставленным к ноздре пальцем, тролля фанатов проигравших извечной темой наркотиков в Колумбии.
Парень явно хотел экшена и чуть не получил его сполна — толпа колмбийцев была настроена решительно. Суд Линча должен был случиться прям в фан-зоне.
Англичанин был готов зарубиться буквально со всеми. Но самые хладнокровные успели оттащить от него самых агрессивных.
Едва не спровоцировав самосуд, герой вечера спокойно пошел танцевать, делать селфи, говоря всем Spasibo, и орать на всю фан-зону «England!».
SPORT24.ru: последние новости
10-летнему болельщику сборной России необходима трансплантация костного мозга Экс-нападающий "Локомотива" Ндой вновь стал игроком "Копенгагена" Кокорин призвал дать игрокам сборной России звания национальных героев
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини67
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе1
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Названы самые удивительные свойства моркови
Хаматова удивила снимком с подросшей дочерью2
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение