Инна Жиркова: Мне говорили: «Какой четвертьфинал?» А я верила!

Жена футболиста сборной России Юрия Жиркова и мама трех очаровательных детишек рассказала «Советскому спорту» о здоровье мужа, свидании на автобусной остановке и почему она заранее купила билеты в Сочи на четвертьфинальный матч 7 июля.

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Инна , расскажите, как здоровье Юрия? Из расположения сборной поступают противоречивые сведения. — Юра сделал МРТ и УЗИ, у него усилилась боль в ноге. Сейчас он проходит лечение.

— В расположении сборной? — Да. У нас отличные врачи, и теперь они знают, что лечить. Думаю, все будет хорошо.

— С Хорватией есть шансы сыграть? — Скорее всего, нет. Но я все равно буду надеяться.

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— А если сборная России пройдет Хорватию, Юрий будет готовиться к полуфиналу? — Верю в это.

— Что вы чувствуете, когда муж получает по ногам? — Переживаю, конечно. Особенно волновалась во время матча с Испанией, поскольку знала, что Юра играет с недолеченной травмой, через боль. Переживала, что может усугубить травму.

— Читаете ли вы спортивную прессу? — Редко.

— Но наверняка видели и чувствовали нездоровую истерию вокруг сборной перед чемпионатом мира. Тогда команду ругали все, кому не лень. — Да, а сейчас они сменили тон и хвалят игроков и тренерский штаб. Для этого не нужно читать газет, все все видят и слышат.

— А вы что думали и чувствовали в начале июня? — Наша сборная не очень хорошо сыграла в товарищеских матчах. А чемпионат мира — совсем другой уровень, другой настрой и мотивация. Поэтому я верила в ребят на сто процентов.

— Юра успокаивал: «Не переживай, Инна, все будет хорошо»? — Примерно так и было. У них отличная атмосфера внутри команды, все улыбаются, шутят. Настрой позитивный.

Это видео было снято после счёта 1:1, больше телефон в руках я не держала. Вы представляете, что было со мной дальше? Я, конечно, понимала, что буду сильно нервничать, даже успокоительное перед игрой выпила, о том, что я буду плакать при любом раскладе, я тоже говорила. Но не ожидала, что испытаю такие эмоции, даже сейчас пишу и слезы на глазах 🙈 Мало кто верил, но мы это сделали! Спасибо вам за поздравления и добрые слова! Я не могу отойти от вчерашней нереальной игры. Расскажите, как и где болели вы? А если вам интересно послушать меня, то в 19.20 включайте @avtoradioru 😉❤️

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

2 Июл 2018 в 6:32 PDT «ПЕРЕД МАТЧЕМ С ИСПАНИЕЙ ЗАПАСЛАСЬ УСПОКОИТЕЛЬНЫМИ»

— Вы все матчи нашей команды смотрели с трибуны? — Да, была и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в Самаре, и снова в Москве (смеется). Теперь вот жду четвертьфинала в Сочи.

— Смотрите из ВИП-ложи? — Так получилось только на матче с Испанией, поскольку пригласила Виктория Лопырева . Остальные смотрю с обычной трибуны по билетам, которые выдают игрокам сборной.

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— Болеете эмоционально? — Очень. И слезы бывают, и радость неописуемая, прыгаем, переживаем. Когда ехала на матч с Испанией, запаслась успокоительными средствами. Переживала так, будто самой нужно на поле выходить. Это — самый незабываемый матч сборной России. Надеюсь, пока. Раньше такой была встреча с Англией в «Лужниках» в 2007 году.

— Успокоительные таблетки принимали до игры? — И до, и после, и во время.

— Что надеваете? Майку сборной? Или полную экипировку — майку, шорты и гетры? — Только футболку (улыбается). Когда было прохладно, надевала еще жилетку национальной сборной.

— Детей удается взять на матчи? — В Санкт-Петербурге мы смотрели все вместе с сыновьями Дмитрием и Даниилом, а также дочкой Миланой. А на матч открытия чемпионата мира брала только старшего сына Дмитрия. Там все-таки был большой ажиотаж и я переживала. В Питере тоже огромный стадион, много болельщиков.

— Паспорт болельщика легко оформили? — Да, сделали всей семье, кроме Юрия, естественно. Он — участник. Мы все оформили заранее и простояли в очереди всего минут 10.

Вы в это верите? Эмоции переполняют, завтра буду писать текст, а сегодня просто всех поздравляю!🎉🎉🎉🎉#россия

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

1 Июл 2018 в 11:49 PDT СВИДАНИЕ НА АВТОБУСНОЙ ОСТАНОВКЕ

— После игры вы звоните Юрию или он вам? — Обычно стою у автобуса и жду звонка от мужа.

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— Когда случилась историческая победа над Испанией также было? — Игроков ненадолго отпустили, дали побыть с семьями, и мы немного пообщались.

— В вашем инстаграме была веселая фотография, где вы с Юрой сидите на знаменитой автобусной остановке около входа на базу «Новогорск». — Такое тоже бывает. Тогда у нас было 15 минут, чтобы увидеться и поговорить. Я забыла пропуск на территорию, поэтому Юра просто вышел ко мне и мы присели на автобусной остановке. Действительно, забавно получилось. Но так было только один раз. Обычно мы заезжаем на территорию с детьми. Там такая уютная обстановка — все папочки гуляют с детишками. «Новогорск» превращается в детский парк.

— Такое случалось каждый день или был какой-то график? — Не каждый день, но строго по расписанию — с 20.00 до 21.40. Всем хватало. Юра утром смотрел расписание, звонил и мы, конечно приезжали.

Как часто и где я вижу своего мужа @yuryzhirkov. ? Вот так сидим на остановочке, и на том спасибо) Не видеть мужа месяцами дома, конечно будешь пользоваться любой возможностью, пусть даже и так, на 15 минут.))) Но в этом есть и свои прелести 😄Свидание на автобусной остановке. ! У вас такое бывает? Куда приглашают вас? 🙈😄

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)

11 Июн 2018 в 12:27 PDT ДАВНО ЗАКАЗАЛА БИЛЕТЫ НА 7 ИЮЛЯ

— Летите в Сочи на четвертьфинал Россия — Хорватия 7 июля? — Да. Я давно заказала билеты и мне многие говорили: ты что? Какой четвертьфинал? Я отвечала — сборная дойдет до этой стадии и сыграет в Сочи! В общем, появилось легкое недопонимание со стороны знакомых (улыбается). Ну, не верили они! Зато сейчас все радуются и обнимаются.

— Но у вас была уверенность? — Точно.

— Какие предчувствия, прогнозы на матч с хорватами? — Мне сейчас почему-то кажется, что буду переживать не так сильно, как во время матча с Испанией. Вот 1 июля очень хотелось, чтобы наша команда преодолела барьер 1/8 финала и попала в число восьми сильнейших команд чемпионата мира. Чтобы вся страна порадовалась вместе с футболистами. Сейчас, надеюсь, все будут чуточку более спокойные — все-таки ребята и так очень много сделали, выйдя в четвертьфинал.

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