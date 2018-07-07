Как играет сборная Хорватии — соперник сборной России. Разбор от Пилипчука

Невозможно отрицать, что у Хорватии сильнейшая группа игроков в центре поля. Модрич и Ракитич являются ключевыми игроками «Реала» и «Барселоны» однако сила должна определяться общекомандным балансом. Но в этой категории у соперника сборной России не все так хорошо.

Система

Начнем с того, что у сборной Хорватии просматривается единый алгоритм в ключевых матчах с Аргентиной и Данией. Это система 4-3-3 с концептуальным треугольником в центре поля, где Брозович— выполняет функции ярковыраженного опорника, а Ракитич с Модричем играют выше. При этой системе, учитывая характеристики футболистов, Хорватия обеспечивает качественный высокий прессинг, с которым зачастую не справлялись соперники.

Сильная сторона. Качества Модрича и Ракитича

Треугольник сохраняется и в начале атаки, причем, Ракитич или Модрич всегда будут садиться ниже и обеспечивать преимущество как справа, так и слева. Оба обладают исключительными качествами для развития наступления.

Постоянное сохранение треугольника и взаимозаменяемость в нем говорят ещё и о том, что Хорватия при потере мяча может безболезненно переходить из фазы обороны в фазу атаки.

Исходя из сильных сторон игры Брозовича, Модрича и Ракитича, применение высокого прессинга против них будет чревато для соперников сборной Хорватии.

Слабая сторона. Дисбаланс

Если же о том, как Хорватия защищается, то здесь можно заметить двойственность. С одной стороны — да, мощные и достаточно скоростные Ребич и Перишич всегда вступают в отбор и, при помощи того самого треугольника качественно насыщают зоны.

Однако при высоком прессинге всегда необходима поддержка защитников. Выражаясь футбольной терминологией, оборона должна поджимать, но в данном случае это далеко не всегда происходит. Из-за этого в центральной зоне образуются пустоты.

Это пространство между линиями может быть заполнено, что даст возможность вылезти из прессинга.

Если соперник ищет эти зоны и выходит из под прессинга, то получает возможность использовать и проблемы Хорватии при игре в обороне.

Во-первых, Ребич и Перишич, помогая защитникам, располагаются достаточно широко, что благоволит получению мяча после вертикальных и диагональных передач.

Во-вторых, Модрич и Ракитич, замечательно играющие при собственной атаке и в прессинге, не обладают достаточным функционалом для игры в обороне при данной системе сборной Хорватии.

Дело в том, что между защитниками образуются большие зоны, что требует подстраховки, но центральные полузащитники, заточенные на высокий прессинг, эту функцию не до конца выполняют.

Дело в том, что в «Реале» и «Барселоне» качества партнеров и алгоритм действий самих команд позволяют ограничивать функции Модрича и Ракитича. Но в данном случае мы наблюдаем парадоксальный случай — уязвимость, возникающую за счет использования сильных сторон ключевого треугольника хорватов.

Из-за дисбаланса между линиями соперник сборной Хорватии получает перспективу для создания опасных моментов. В данном случае мы видим, что чуть ли не любой вариант продолжения атаки таит в себе серьезную угрозу. Пас может пойти как на ближнего игрока в зону, как на ход центрфорваду, так и поперек на центрального полузащитника, образовав преимущество 2 в 1.

Уязвимость проявляется как в центре, так и на флангах, где соперник хорватов получает возможность играть 1 в 1. Причем, такое же соотношение сил часто остается и внутри штрафной.

За спинами центральных защитников также образуются зоны, которые можно заполнять.

Итог: Мы видим ситуацию, при которой сборной Хорватии очень сильна при развитии атак, при позиционных атаках, в высоком прессинге, но может испытывать серьезные проблемы при игре в обороне. Если сборная России сумеет найти возможность выхода из под прессинга через использование пустот между линиями, а также воспользуется большими расстояниями между защитниками, то вполне может одержать победу над Хорватие.