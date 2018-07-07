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Объявлены составы команд на матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия
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Объявлены составы команд на матч ЧМ-2018 Россия — Хорватия 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Сборные России и Хорватии определились со стартовыми составами на четвертьфинальный матч чемпионата мира 2018 года, сообщает «Советский спорт».
У российской команды с первых минут на поле выйдет полузащитник Денис Черышев.
Состав сборной России: Игорь Акинфеев, Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Денис Черышев, Далер Кузяев, Роман Зобнин, Федор Кудряшов, Александр Головин, Александр Самедов, Артем Дзюба.
Состав сборной Хорватии: Даниэль Субашич, Шиме Врсалько, Иван Стринич, Деян Ловрен, Домагой Вида, Иван Ракитич, Иван Перишич, Лука Модрич, Марио Манджукич, Андрей Крамарич, Анте Ребич.
7 июля сборная России в Сочи сыграет с командой Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Также «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий очередного игрового дня мундиаля-2018.
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