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Полузащитник сборной России Самедов: нам нужно вести себя приземленно
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Полузащитник сборной России Самедов: нам нужно вести себя приземленно 

Вести.Ru 3 июля 2018
Фото: Вести.Ru
Полузащитник сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов дал оценку игре команды в 1/8 финала против испанцев. По мнению футболиста, это был его лучший матч в карьере. Кроме того, он заявил, что ни у кого из его партнеров нет никакой эйфории после выхода в четвертьфинал турнира.
"Это лучший матч в моей карьере, самая выдающаяся победа — другого мнения быть не может. Все ребята бились до последнего на каждом участке поля, сделали все для успеха и добились его. Эмоции абсолютно непередаваемые. Но никакой эйфории нет. Нам нужно вести себя приземленно и со всей серьезностью готовиться к четвертьфиналу", — цитирует Самедова "Известия".
Сборная России обыграла испанцев в 1/8 финала по пенальти и впервые в своей истории вышла в четвертьфинал чемпионата мира.
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