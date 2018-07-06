Самедов: Овечкин поздравил с победой над Испанией

"Да, он мне написал после матча поздравительную SMS", — сказал Самедов в ответ на соответствующий вопрос.

Также спортсмен отметил, что готов подарить Овечкину майку, в которой играл против испанцев, если он попросит.

Ранее сообщалось, что Самедов тренируется по индивидуальной программе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира.