Самедов: Овечкин поздравил с победой над Испанией 

Полузащитник сборной России Александр Самедов рассказал о поздравлении хоккеиста Александра Овечкина после победы национальной команды над Испанией. Слова футболиста приводит газета «Известия».
"Да, он мне написал после матча поздравительную SMS", — сказал Самедов в ответ на соответствующий вопрос.
Также спортсмен отметил, что готов подарить Овечкину майку, в которой играл против испанцев, если он попросит.
Ранее сообщалось, что Самедов тренируется по индивидуальной программе перед матчем 1/4 финала чемпионата мира.