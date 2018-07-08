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Защитник сборной Хорватии поприветствовал Украину после матча 1/4 финала ЧМ-2018
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Защитник сборной Хорватии поприветствовал Украину после матча 1/4 финала ЧМ-2018 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Футболист сборной Хорватии Домагой Вида и тренер Огнен Вукоевич поприветствовали Украину из раздевалки, передает Sportarena.com.
"Слава Украине!" — крикнул в камеру Вида, который забил в ворота России два мяча — с игры и в серии послематчевых пенальти.
Вукоевич, который работает скаутом киевского Динамо добавил: «Это победа за Динамо и за Украину!»
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию событий матча Россия — Хорватия.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию главных событий чемпионата мира.
Ранее Роман Зобнин заявил, что Россия заслужила выйти в полуфинал.
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