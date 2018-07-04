ЧМ-2018 помогает поднять «железный занавес над российской сексуальностью»

Едва наступил полдень, а на Никольской улице Москвы уже начался карнавал.

На каждом шагу этой центральной улицы, являющейся неофициальным штабом болельщиков Кубка мира, зарубежные гости энергично двигают своими телами и конечностями. Раздетые по пояс колумбийцы танцуют сальсу. Бразильцы с красивыми бицепсами, по-прежнему ликующие по поводу досрочного вылета из турнира своих соперников аргентинцев, танцуют форро со всеми желающими. Пьяные англичане крутятся вокруг пластиковых стаканов.

Одна женщина лет 25 с нарисованным на лице российским флагом снимает это фееричное зрелище на камеру телефона. «Таня, — обращается она к своей подруге — это что-то не-ве-ро-ят-ное. Они такие пластичные. Такие чувственные».

Женщина смотрит еще секунд тридцать, и ее замечает один из бразильцев. Он подходит и перед тем, как пойти дальше, улыбается для селфи.

За две недели чемпионата российские города заполонили мужчины и женщины из 32 стран-участниц и не только. И если судить по отзывам, звучащим на Никольской улице и публикуемым в соцсетях, местным жителям, похоже, нравится то, что происходит перед их глазами. Многие из них разместили в сетях видеосюжеты о завязавшихся этим летом романах с иностранцами.

По словам 23-летней блондинки Дарьи (свою фамилию она называть отказалась), иностранцы по сравнению с местными — это как день и ночь: «они красивее и лучше следят за собой. Достаточно того, что от этих мужчин не пахнет потом, и они знают, что такое лосьон после бритья».

Может, это и не сексуальная революция, говорит Мария Арзамасова, автор самого популярного в стране блога о сексе «Маша, давай!» Но это немного приподняло «железный занавес над российской сексуальностью», добавляет она.

«У них для сравнения есть новая категория мужчин, — говорит она. — Красивые мужчины, которые рады заниматься сексом с презервативом, которые ведут себя галантно, не обвиняя их в распутности. Это — совершенно новая Вселенная».

На заявление о том, что российские мужчины, наверное, не в состоянии с ними конкурировать, патриотические СМИ отреагировали с негодованием.

Одна из ведущих статей в « Комсомольской правде », самом популярном российском таблоиде, называлась «Поколение шлюх». А в передаче на ультранационалистическом православном телеканале «Царьград» прозвучали обвинения в адрес «либеральных СМИ» в «пропаганде самых экстремальных форм феминизма». На их сайте была опубликована длинная статья, в которой приведены слова десятков иностранок, высоко оценивших «настоящих» русских мужчин.

А сами эти мужчины возмущены. Об общении местных женщин с иностранцами 24-летний тренер по фитнесу Иван в интервью изданию «Индепендент» (Independent) сказал: «Они немного поплавают с дельфинами, но потом дельфины уплывут, и они со слезами вернутся к нам».

Некоторые мужчины стали писать в «ироничной» группе, созданной в ведущей российской социальной сети. И там выражают явно патриархальные взгляды. Члены этой группы с презрением высказываются о «шлюхах» и «проститутках», которые «разрушают генофонд страны» и «позорят страну». Выражая свои мнения, они, как правило, пишут неграмотно.

Не отстает и официальная риторика. Заместитель председателя парламентского комитета Тамара Плетнева перед началом Чемпионата мира призвала российских женщин «не вступать в интимные связи с иностранцами». Если «другой расы», то это плохо, завила она: «Мы своих детей должны рожать».

Это заявление напомнило инструкции, звучавшие перед Олимпиадой 1980 года о том, с кем советским женщинам следует встречаться, а с кем нет. С мужчинами из стран Запада гулять не рекомендовалось, а из социалистических стран — пожалуйста.

Взгляды Плетневой, наверное, не отражают точку зрения власти, говорит социолог Высшей школы экономики Марианна Мураева. Но они служат выражением «неосоветского мышления», которое широко распространено среди представителей властей.

Мураева называет такой подход государства «мужской протекционистской риторикой». Согласно этому подходу, российские женщины являются «ресурсами», которые необходимо защищать. «Это — попытка контролировать женские тела, как бы абсурдно это ни было в наше время. И это, между прочим, всегда молодые женщины. Никто не беспокоится, если вам больше 35 — тогда, с точки зрения государства, вы свободны».

У русских сложное отношение к сексу и сексуальности вообще. Во многих крупных городах и среди образованных слоев населения отношение к ним преимущественно либеральное. Аборты и случайные отношения если и не совсем поощряются, то, конечно же, осуждения не вызывают.

Но хотя российским консервативным силам еще не удалось забраться в спальню, они вторгаются в другие места. Например, теперь запрещены многие сайты «аморального» содержания.

А в небольших городах «традиционные ценности» (читай патриархальная повестка дня) доминируют и в обычной жизни.

Появление заметно отличающихся ценностей может иметь значение, говорит Арзамасова. «Женщины теперь могут увидеть, что нет ничего плохого в том, чтобы хотеть любви, секса, романтики и общения с красивыми мужчинами, которые их не унижают», — объясняет она.

«Сейчас пора и российским мужчинам показать себя и составить им конкуренцию».