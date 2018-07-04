Первенец певицы Тины Тернер свел счеты с жизнью

3 июля старший сын американской певицы Тины Тёрнер расстался с жизнью. Об этом сообщает американское издание TMZ.

По данным представителей правоохранительных органов, тело 59-летнего Крейга Реймонда Тёрнера было найдено в его собственном доме в Калифорнии с огнестрельной раной.

Фото: TMZ Крейг родился, когда певице Тине Тернер было 18 лет. Это произошло еще до того, как она вышла замуж за Айка Тернера. После свадьбы Айк принял Крейга в семью. Биологическим отцом Крейга был саксофонист по имени Раймонд Хилл, который выступал с группой Айка.

Печальная новость о его смерти пришла в тот момент, когда Тина Тернер выехала за пределы своей новой родины — Швейцарии, чтобы принять участие в мероприятиях в рамках Недели моды в Париже.

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