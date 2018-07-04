«Ъ»: Минфин планирует ввести маркировку пива, сидра и медовухи в 2019 году

Министерстве финансов России подготовили законопроект с поправками к 171-ФЗ (о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции), который в следующем году может обязать производителей пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи маркировать свою продукцию. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта.

В случае принятия данного решения производителям слабоалкогольных спиртных напитков будет необходимо ставить на свою продукцию федеральные специальные марки. Чтобы их получить, производителям придется обзавестись лицензиями или войти в реестр производителей.

"Если они [поправки] пройдут, пивоваров будут регулировать почти так же жестко, как и участники рынка крепкого алкоголя", — подчеркнули в газете.

В данный момент в России обязательной маркировке подлежат только вино и крепкие напитки.