Алена Савкина (Рапунцель): «Мы перешагнули через множество проблем, чтобы обрести счастье»

Алена Савкина из Владивостока пришла на телепроект «Дом-2» на ТНТ после того, как ее сестра Ольга Рапунцель уже создала благодаря популярной телестройке свою семью. Алена пришла с твердым намерением найти любовь и нашла ее. Сейчас девушка пребывает в ожидании свадьбы и рождения ребенка. Мы поговорили с Аленой о том, как ей живется на «Доме-2».

— Расскажите немного о себе. Чем Вы занимались до проекта «Дом-2»?

— Как нормальный человек я работала, общалась с друзьями, отдыхала. У меня были отношения в течение трех лет. Но получилось так, что мы в итоге расстались: не сошлись характерами. Но жизнь была самая обычная.

— Что подтолкнуло Вас к решению стать участницей реалити-шоу?

— На тот момент я была свободной девушкой, меня ничто не держало и хотелось что-то в своей жизни поменять. Я подумала, а почему бы и нет, вдруг найду свою любовь. Именно так в итоге и получилось.

— Ваши первые ощущения, которые вы испытали, когда попали на «Дом-2»?

— Сначала бы дискомфорт от камер, постоянных вопросов, пристального внимания. Я очень стеснялась, но потом ко всему привыкла и адаптировалась. Сейчас чувствую себя как дома.

— Как отнеслись родные и близкие к вашему участию в телепроекте?

— Сначала не хотели меня отпускать, родители очень скучали и скучают до сих пор. Пытались меня отговорить, но сейчас все привыкли, ждут меня в гости и, конечно, положительно относятся к моему пребыванию здесь, ведь я не только обрела свою любовь, но скоро обрету и семью.

— С какими трудностями вы столкнулись на проекте?

— Трудностей было много. Были и слезы, и ссоры, и конфликты. Все же отношения — это труд. Но я очень благодарна проекту, что он позволил нам узнать друг друга очень хорошо, потому что, чтобы создать такое счастье, которое есть сейчас, мы решили много проблем, перешагнули через них.

— Сказываются ли на вашем самочувствии скандалы и интриги, которые «царят» на проекте? Стараетесь ли Вы огородить себя от негатива?

— Естественно сказываются, ведь я нормальный человек, я все пропускаю через себя, принимаю близко к сердцу. Это сказывается на моем самочувствии. Но я стараюсь себя максимально отгородить от негатива, хотя из-за моей эмоциональности это не всегда получается. Мне трудно себя сдерживать.

— Как вы видите дальнейшую совместную жизнь? Не планируете покинуть проект после свадьбы?

— Нет, не планируем. И даже после рождения малыша планируем вернуться на проект. Мы любим это место, мы здесь встретили друг друга, мы создаем семью, хотим свадьбу. Наш ребенок зачат на этом телепроекте и, естественно, мы после его появления хотим вернуться.