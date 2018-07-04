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«Это я, что ли?»: Алену Свиридову огорошил новый снимок Светланы Бондарчук
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«Это я, что ли?»: Алену Свиридову огорошил новый снимок Светланы Бондарчук 

Eva.ru 1 час назад
Фото: Eva.ru
Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука Светлана поделилась с поклонниками очередным снимком из своего отпуска, который она сейчас проводит в Турции. Образ расслабленной солнцем и морем светской львицы вызвал бурные эмоции не только у обывателей, но и привлек внимание Алены Свиридовой, которая едва сдержала рвущееся наружу удивление.
Модный редактор Светлана Бондарчук отправилась восстанавливать душевное равновесие в Турцию, где наслаждается ярким летом и делится с поклонниками своими солнечными снимками. На одной из фотографий звезда с романтическим настроением сидит за столиком, изучая взглядом прекрасные пейзажи. Расслабленная поза, легкий загар и удачный ракурс сделали Светлану похожей на певицу Алену Свиридову, которая первая поделилась своим изумлением от такого открытия.
«Увидела и обалдела — это я, что ли? Почему не помню?» — воскликнула Алена Свиридова, отреагировав на фотографию Бондарчук. Поклонники обратили внимание на высказывание певицы и, оценив внешность Светланы, пришли к такому же заключению, а потому поддержали Свиридову, подтвердив, что Бондарчук и в самом деле неуловимо изменилась за время своего отпуска. «Согласна, ну очень похожи» «И правда сходство есть» «Как близнецы, да?»
Нельзя не упомянуть, что в сети до сих пор бурно обсуждают новую любовь Светланы Бондарчук. Вслед за своим бывшим мужем звезда подыскала себе кавалера, чей юный возраст смутил многих ее почитателей. И хотя мужчина младше Светланы всего на 12 лет, обыватели отмечают, что рядом с ней он выглядит зеленым юнцом, а потому их пара кажется многим нелепой.
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