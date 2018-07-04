В сети восхищаются естественной красотой 53-летней Моники Беллуччи в новой фотосессии

Моника Беллуччи не частый гость полос глянца, но с французским Elle у актрисы давно сложились дружеские отношения. На странице в Instagram Беллуччи сообщила поклонникам о своем новом появлении на обложке издания, поблагодарив его за фотосессию.

Фолловеры кинозвезды с восхищением встретили результат этой совместной работы, отметив в комментариях, что Моника отлично выглядит.

Моника Беллуччи

Дива!

Естественная красота! Смотреть на вас — удовольствие!

Красива, как всегда!

— вот лишь некоторые комментарии к снимку обложки в соцсети.

53-летняя актриса часто повторяет, что давно научилась принимать себя и любить свое тело, поэтому бьюти-ритуалы не ставит превыше всего.

Что значит быть красивой? Это не связано с природными данными, это женственность, которая является отражением вашего жизненного опыта… Я чувствую себя очень комфортно не потому, что люди говорят, будто я хорошенькая, а потому, что я живу жизнью, которую выбрала. Я люблю жизнь. Это мой самый главный бьюти-секрет,

— говорила Беллуччи в интервью.