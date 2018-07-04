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В сети восхищаются естественной красотой 53-летней Моники Беллуччи в новой фотосессии
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В сети восхищаются естественной красотой 53-летней Моники Беллуччи в новой фотосессии 

Карельские вести 1 час назад
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи не частый гость полос глянца, но с французским Elle у актрисы давно сложились дружеские отношения. На странице в Instagram Беллуччи сообщила поклонникам о своем новом появлении на обложке издания, поблагодарив его за фотосессию.
Фолловеры кинозвезды с восхищением встретили результат этой совместной работы, отметив в комментариях, что Моника отлично выглядит.
Моника Беллуччи
Дива!
Естественная красота! Смотреть на вас — удовольствие!
Красива, как всегда!
— вот лишь некоторые комментарии к снимку обложки в соцсети.
53-летняя актриса часто повторяет, что давно научилась принимать себя и любить свое тело, поэтому бьюти-ритуалы не ставит превыше всего.
Что значит быть красивой? Это не связано с природными данными, это женственность, которая является отражением вашего жизненного опыта… Я чувствую себя очень комфортно не потому, что люди говорят, будто я хорошенькая, а потому, что я живу жизнью, которую выбрала. Я люблю жизнь. Это мой самый главный бьюти-секрет,
— говорила Беллуччи в интервью.
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