Фотограф Алан Диас скончался на 72-м году жизни 

Он является обладателем Пулитцеровской премии.
Лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Алан Диас, как передает СМИ, умер. Ему был 71 год.
Диас получил Пулитцеровскую премию в 2001 году — он стал ее обладателем за снимок, где показана конфискация американскими пограничниками мальчика Элиана Гонсалеса. Данный момент запечатлен в Майами.
Диас работал сотрудничал с изданием Associated Press почти 24 года. В настоящий момент обстоятельства смерти фотографа не уточняются.
СПРАВКА
Алан Диас родился 15 мая 1947 года в Нью-Йорке. В 1978 году он переехал в Майами, где стал фотографом. Помимо того, Диас преподавал английский язык. В 1994 году он стал внештатным фотографом Associated Press. Его приняли в штат издания в 2000 году.