Фотограф Алан Диас скончался на 72-м году жизни

Он является обладателем Пулитцеровской премии.

Лауреат Пулитцеровской премии, фотограф Алан Диас, как передает СМИ, умер. Ему был 71 год.

Диас получил Пулитцеровскую премию в 2001 году — он стал ее обладателем за снимок, где показана конфискация американскими пограничниками мальчика Элиана Гонсалеса. Данный момент запечатлен в Майами.

Диас работал сотрудничал с изданием Associated Press почти 24 года. В настоящий момент обстоятельства смерти фотографа не уточняются.

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