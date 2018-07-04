35 детей знаменитостей, которые выглядят точно как их родители в том же возрасте

Сайт Bored Panda собрал фотографии знаменитостей и их детей примерно в одном возрасте, и они выглядят на удивление похоже: чтобы понять, что эти люди приходятся друг другу родственниками, не нужно смотреть в паспорт или делать тесты ДНК. Наверняка младшие устали слышать от всех окружающих: «Да ты же выглядишь точно так же!»

Источник: Bored Panda

Зигги Марли и Боб Марли, 35 лет.

Дэймон Уайанс-младший и Дэймон Уайанс, 30 лет.

Зои Кравиц и Лиза Боне, около 20 лет.

Айленд Болдуин и Ким Бейсингер , около 20 лет.

Софи фон Хейзельберг и Бетт Мидлер , 29 лет.

Лив Тайлер и Стивен Тайлер , около 30 лет.

Селена Гомес и Мэнди Тифи, около 20 лет.