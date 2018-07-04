35 детей знаменитостей, которые выглядят точно как их родители в том же возрасте 

Сайт Bored Panda собрал фотографии знаменитостей и их детей примерно в одном возрасте, и они выглядят на удивление похоже: чтобы понять, что эти люди приходятся друг другу родственниками, не нужно смотреть в паспорт или делать тесты ДНК. Наверняка младшие устали слышать от всех окружающих: «Да ты же выглядишь точно так же!»
Источник: Bored Panda
Зигги Марли и Боб Марли, 35 лет.
Дхани Харрисон и Джордж Харрисон, около 20 лет.
Александр Скарсгард и Стеллан Скарсгард.
Кайя Гербер и Синди Кроуфорд, 16 лет.
Лили-Роуз Мелоди Депп и Ванесса Паради, 18 лет.
Колин Хэнкс и Том Хэнкс, около 30 лет.
Джорджия Мэй Джаггер и Мик Джаггер, 25 лет.
Бруклин Бэкхем, 15 лет, и Дэвид Бэкхем, 17 лет.
Дэймон Уайанс-младший и Дэймон Уайанс, 30 лет.
Крис Пайн и Роберт Пайн, около 30 лет.
Скотт Иствуд и Клинт Иствуд, около 30 лет.
Гвинет Пэлтроу и Блайт Даннер, 29 лет.
Джиджи Хадид и Иоланда Хадид, 18 лет.
Зои Кравиц и Лиза Боне, около 20 лет.
Кейт Хадсон и Голди Хоун, 33 года.
Джейсон Риттер и Джон Риттер, 30 лет.
Джейден Смит и Уилл Смит, 18 лет.
Румер Уиллис и Брюс Уиллис, 18 лет.
Шон Леннон и Джон Леннон, 31 год.
Дакота Джонсон и Мелани Гриффит, около 20 лет.
Айленд Болдуин и Ким Бейсингер, около 20 лет.
Майкл Дуглас и Кирк Дуглас, 30 лет.
Рашида Джонс и Пегги Липтон, 26 лет.
Румер Уиллис и Деми Мур, 27 лет.
Софи фон Хейзельберг и Бетт Мидлер, 29 лет.
Уиллоу Смит, 16 лет, и Джада Пинкетт-Смит, 19 лет.
Бен Стиллер и Джерри Стиллер, 39 лет.
Зои Кравиц и Ленни Кравиц, 26 лет.
Лив Тайлер и Стивен Тайлер, около 30 лет.
Ева Амурри-Мартино и Сьюзен Сарандон, около 30 лет.
Селена Гомес и Мэнди Тифи, около 20 лет.
Фрэнсис Бин и Курт Кобейн, 24 года.
Ава Элизабет Филипп и Риз Уизерспун, 18 лет.