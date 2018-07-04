Ещё
Активисты бьют тревогу: во Владивостоке орудуют живодеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

Активисты бьют тревогу: во Владивостоке орудуют живодеры 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Эксперты Общероссийского народного фронта добиваются реакции властей на жестокое обращение с животными во Владивостоке. Случаи истребления домашних животных были зафиксированы в пригороде краевого центра, в Советском и Фрунзенском районах, сообщает PRIMPRESS.
По словам активиста ОНФ Марины Разумовой, неизвестные специально разбрасывают отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках. Тем самым создается угроза не только домашним питомцам, но и людям, прежде всего маленьким детям.
Primpress: последние новости
Неприятная история случилась с владивостокцем, купившим туфли за 13 тысяч В стенах Дальневосточного федерального университета накаляется обстановка «Они заполонили всё»: армия этих насекомых прибывает в Приморье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини68
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе4
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Названы самые удивительные свойства моркови1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение