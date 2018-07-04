Активисты бьют тревогу: во Владивостоке орудуют живодеры

Эксперты Общероссийского народного фронта добиваются реакции властей на жестокое обращение с животными во Владивостоке. Случаи истребления домашних животных были зафиксированы в пригороде краевого центра, в Советском и Фрунзенском районах, сообщает PRIMPRESS.

По словам активиста ОНФ Марины Разумовой, неизвестные специально разбрасывают отравленный корм в общественных местах, во дворах и на площадках. Тем самым создается угроза не только домашним питомцам, но и людям, прежде всего маленьким детям.