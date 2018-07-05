На поиски пропавшего в хабаровских горах мужчины отправят второй вертолет

ХАБАРОВСК, 5 июл — РИА Новости . Спасатели и авиаторы МЧС , обследовав более 70 квадратных километров в районе гор Ко и Столовой в Хабаровском крае, не нашли следов пропавшего туриста, ушедшего на поиски брата 10 дней назад, им на помощь отправляют второй вертолет, сообщает в четверг пресс-служба Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда (ДВРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что 24 июня 60-летний турист из Владивостока при восхождении на гору Столовую со стороны горы Ко почувствовал себя плохо. Его товарищи пошли искать сигнал сотовой связи, чтобы вызвать помощь. А когда вернулись, то не нашли мужчину. На поиски туриста выехали спасатели ДВРПСО и 25 июня обнаружили на склоне горы пропавшего мужчину, он был мертв. Его тело передали полиции.

В тот же день брат пропавшего, тоже турист, отправился на его поиски и пропал. Об исчезновении мужчины в МЧС сообщили после безуспешных поисков силами полиции и волонтеров. В среду искать туриста в горах вылетел вертолет МЧС.

"Спасатели ДВРСПО в среду обследовали пешим ходом более 6 квадратных километров по склонам гор Столовая и Ко, с воздуха экипаж вертолета обследовал 70 квадратных километров территории. Пропавший мужчина и какие-либо следы не обнаружены. Сегодня в район имени Лазо вылетел вертолет компании «Восток» со спасателями краевого поисково-спасательного отряда", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поисковые мероприятия планируется продолжить, если позволят погодные условия.

Гора Ко входит в горную систему Сихотэ-Алиня. Ее высота 2003 метра. В переводе с языка коренного населения «Ко» означает «Ведьмина гора». Аборигены верят, что там обитают злые духи. Гора считается труднодоступной для походов, там часто меняется погода и бывают густые туманы.