Пожилой мужчина пропал, пытаясь найти брата в хабаровских горах

ХАБАРОВСК, 4 июл — РИА Новости . Вертолет Ми-8 со спасателями вылетел в среду из Хабаровска в горы района имени Лазо, где пошел на поиски пропавшего брата и сам пропал турист из Владивостока, сообщил РИА Новости представитель дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России

Ранее сообщалось, что 24 июня 60-летний турист из Владивостока при восхождении на Столовую гору со стороны горы Ко почувствовал себя плохо. Его товарищи пошли искать сигнал сотовой связи, чтобы вызвать помощь. Когда они вернулись, то не нашли мужчину. На поиски туриста выехали спасатели, и 25 июня его обнаружили на склоне мертвым. Тело передали полиции.

"Еще до выезда спасателей 24 июня, на поиски пропавшего отправился его брат — 57-летний мужчина. И тоже пропал. Об этом спасателям тогда не сообщили. Его искали волонтеры и полиция. Сегодня в район гор Ко и Столовая прибыл вертолет Ми-8 со спасателями", — сказал собеседник.

Он добавил, что планируется осмотреть местность с вертолета.