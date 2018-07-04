15 садовых изобретений, к которым стоит присмотреться

Трудно поверить, что мы до сих пор обходились без этих невероятных вещей. А ведь идеи их просты, как все гениальное. Более того, есть ощущение, что эти 15 «друзей садовника» по нашим мечтам и созданы. Хорошая новость в том, что большинство этих изобретений легко реализовать на практике.

1. Оригинальные формочки для овощей и фруктов

Увы, не всем и не всегда удаются эксперименты с садовой экзотикой. Однако с такими формочками экзотику можно получить даже из привычных овощей и фруктов. Все дело в том, что завязи, развиваясь внутри насадок, постепенно принимают их форму. Нарезка из таких овощей выглядит потрясающе!

Забавные формы для овощей. Фото с сайта burpee.com Важно: коробочки многоразовые, так как у них есть «замок», который легко открывается. Вы можете попробовать создать нечто похожее из маленьких пластиковых бутылок. Для этого нужно срезать верх и низ бутылки, а оставшуюся часть разрезать так, чтобы получилось ровное «полотно». Затем сложить пластик в гармошку и придать ему нужную форму. Насадки готовы.

2. Временные садовые дорожки

Хорошая идея — временная дорожка, которая появляется там и тогда, где и когда в ней больше всего нуждаются. Чаще всего ее используют после дождя на газонах, цветниках и грядках. В итоге:

колеса дачной тачки не делают колею на мокрой земле,

трава не повреждается,

мульча не цепляется к грязной обуви.

Портативные садовые дорожки. Фото с сайта improvementscatalog.com Конструкция дорожки позволяет ей делать плавные изгибы, так что и декоративные, и утилитарные возможности этой полезной находки довольно обширны. После использования ее убирают на хранение. Сделать такую дорожку несложно, если взять деревянные планки и обработать специальным средством от влаги.

3. Автомобильная подушка-хомут для утомленных солнцем

Это, пожалуй, самое удивительное изобретение для дальних поездок в деревню. Такая подушка-хомут легко надевается на голову, создавая комфортную и располагающую ко сну атмосферу. Вы в «домике», в общем и целом довольно удобно.

Подушка дачника. Фото с сайта ostrichpillow.com Кстати, по задумке дизайнера эта подушка может заменить шарф в холодную погоду. Для рукодельниц такая модель не станет проблемой: сшейте широкое кольцо, уплотненное синтепоном или другим мягким материалом.

4. Многофункциональное «ведро»

Бывают же чудеса, когда ведро — не ведро, амногофункциональное нечто. Это и лейка, и корзина, и сумка, и контейнер для игрушек, в конце концов. Нужно помыть лапы щенку, собрать опавшие листья или скошенную траву, полить цветы, а может, привести в порядок детскую комнату? Легко!

Многофункциональное ведро. Фото с сайта onskamp.com Приятные конфетные цвета этого изобретения оставим без комментариев. Хотя нет, невозможно удержаться — они очень вкусные! Рукотворной альтернативой такому чуду может стать сумка-ведро из водонепроницаемого материала, в которой дно и верх для придания формы укреплены двумя кольцами.

5. Новый взгляд на защиту коленок

Первыми были простые наколенники из плотной ткани, позже появились садовые коврики, стульчики и многие другие хитрости. Это же изобретение ко всем плюсам прародителей добавило ручки-упоры, которые регулируются по высоте. Сесть/встать можно без посторонней помощи, даже если пришлось трудиться целый день.

Коврик для работы на грядках. Фото с сайта gardeners.com Хотите просто отдохнуть? Уберите ручки. Мягкая посадка готова! Теперь посмотрим на это с практической стороны. Такую подставку под колени с удобной подушечкой и ручками можно соорудить и самостоятельно. Вид у нее будет не такой космический, но, если постараться, можно создать удивительную вещь.

6. Дровокол, «щелкающий» поленья как орехи

Рубить дрова станет проще и веселее, ведь мощь этого дровокола не обсуждается. Это приспособление может быть стационарным, то есть намертво пригвожденным к столбу, или походным — тогда его крепят к любому дереву с помощью специальных ремней.

При работе не забывайте о технике безопасности. Такое изобретения под силу только дачным профессионалам.

7. «Стоп-побег» для любопытных собак

Радоваться вольготной жизни на даче должно быть позволено и нашим четвероногим любимцам. Однако чтобы прогулки во дворе не закончились объявлениями о пропаже собаки, купите или смастерите такой ограничитель из подручных средств.

Ограничитель для собак. Фото с сайта lifewithdogs.tv Для жаждущих познавать мир питомцев это обязательный дачный «гаджет». Главное, чтобы ваша собака к нему привыкла и не сопротивлялась. Нравы у собак бывают разные.

8. Нарукавники для садовых работ

Защищать руки нужно не только перчатками, а и длинными нарукавниками. Во время садовых работ они станут щитом от жгучей крапивы, острых веток, шипов роз, насекомых и даже ядовитых растений.

Защита для рук. Фото с сайта thegreenhead.com «Непробиваемая» ткань, эластичность и удобство — вот три кита, на которых держится успех этого изобретения. Желающим сшить такие нарукавники нужно помнить, что ткань должна быть очень плотной.

9. Оригинальный улавливатель дождевой воды

Веселый дождь стучит по крыше, а голова садовода занята мыслями о том, как бы не потерять бесценную влагу. Чтобы вода не ушла под дом, размывая почву и подтапливая фундамент, на водосточную трубу надевают специальный виниловый рукав. В нем десятки дырочек отводят воду медленно и по адресу.

Рассеиватель дождевой воды. Фото с сайта problemsolvers.com В домашних условиях для изготовления такого рукава можно использовать плотную пленку, которая хорошо клеится.

10. Вечно «живые» маскировочные кустарники

Блок от кондиционера, подвальная вытяжка и другие неприглядные предметы могут испортить внешний вид даже хорошо обустроенного участка. Спрятать их легко под такими кустарниками, сплетенными из искусственных веточек.

Маскировка садовых объектов. Фото с сайта hammacher.com Маскировка просто отличная: и технике хорошо, и глазу приятно. Необходимые для маскировочных кустов элементы можно подобрать в магазине декоративных вещей для сада.

11. Плодосъемник — мастер высотных дел В последнее время хитом дачных поделок стали плодосъемники из пластиковых бутылок. Дело хорошее, но присмотритесь к этой фотографии внимательнее.

Удобный плодосъемник. Фото с сайта gardeners.com Возможно, новая конструкция «чаши» с загнутыми концами проволоки вас впечатлит. Ведь именно эти «крюки» помогают захватить непослушный плод, крепко державшийся на ветке. Просто усовершенствуйте свое изобретение.

12. Мобильная подставка для цветов

Крупные цветы в контейнерах удобно размещать на мобильных подставках с колесиками. Это позволит перемещать их по участку без особых усилий.

Кроме того, вы легко сможете создавать садовые композиции, о которых раньше и не мечтали. Варианты для создания таких подставок в домашних условиях представлены на фото.

13. Защитная сетка-колпак для продуктов

Полотенца и салфетки, стыдливо прикрывающие на столе бутерброды и торты, — слабая защита от назойливых мух. Более эффективны в этом случае симпатичные сетки-колпаки.

Сетка-колпак для продуктов. Фото с сайта lakeland.co.uk Их оригинальный дизайн может стать настоящим украшением стола. Так что присоединяйтесь!

14. Переносная стойка для шланга

Полив растений — важная часть работ любого дачника. Чтобы шланг не скручивался, не путался и был всегда готов к использованию, пригодится такая подставка. Она, кроме прочего, позволит увеличить срок службы шланга.

Стойка для шланга. Фото с сайта enjoyablegardening.com Дизайн может быть самым разным. В большей мере его диктует уже имеющееся оформление участка.

15. Карманная чудо-пила

Удобная в хозяйстве вещь, да и для прогулок по лесу небезынтересна. Эта пила очень острая, с ее помощью можно срезать даже сухие ветки, находящиеся высоко на дереве. Для этого к ручкам пилы привязывают веревки. Один край закидывают на дерево, затем подтягивают пилу и пилят. Точно таким же образом пила возвращается на землю.

Карманная пила. Фото с сайта garden-gear.co.uk Можно попробовать смастерить такую пилу, однако важную роль здесь играет качество ее «полотна». Несколько похожих изобретений уже можно найти в нашем каталоге товаров от крупнейших интернет-магазинов: ^collection [180,4] Если же нужного вам товара пока нет в продаже, не отчаивайтесь: большинство предметов, попавших в этот список, весьма оригинальны по своей сути и в то же время очень просты в исполнении. Не бойтесь экспериментировать, дерзайте, придумывайте свои полезные изобретения!