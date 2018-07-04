Лилия — девственная королева сада

Лилия — удивительной красоты цветок, один из самых древних среди множества луковичных растений.

Лилия сегодня считается королевой многих садов

Нет ничего странного в том, что именно лилия сегодня считается королевой многих садов.

Немного истории

Изображения одной из самых изысканных лилий — белоснежной, находили еще в старинных манускриптах и на античных фресках. Лилии так бы и остались неизвестны в Европе, если бы не крестоносцы, которые привезли их вместе с рядом других луковичных растений. Прошло некоторое время, и в эпоху Ренессанса белые лилии стали символом чистоты и непорочности, именно поэтому их можно увидеть возле изображений девы Марии. В то время как белая лилия стала именоваться лилией Мадонны, красная стала символом цветущего посоха святого Иосифа.

Покупка и хранение луковиц

Если вы решили приобрести луковицы лилий, прежде всего обратите внимание на их состояние: они должны быть довольно крупные, мясистые, здоровые, а чешуйки не должны быть пересушенными. Приобретая посадочный материал ранней весной, до высадки на клумбу храните луковицы в упаковке, в темном прохладном месте — как нельзя лучше для этого подойдет нижний ящик холодильника. В следующем видеоролике вы можете увидеть, как это правильно сделать.

Периодически проверяйте состояние луковиц, и если заметите, что лилия тронулась в рост, просто надрежьте упаковку по направлению роста стебля, это поможет предотвратить деформацию появившегося ростка. Приобретая луковицы лилий осенью, до посадки держите их в темном проветриваемом помещении. Помните, окончательный срок высадки растений — середина октября. Выбрать луковицы лилий вы можете в нашем каталоге, где собраны предложения различных интернет-магазинов. Выбрать луковицы лилий ^collection [22,4]

Посадка

Лилия способна расти на одном месте несколько лет, а частые пересадки могут замедлить ее развитие. Поэтому место для посадки необходимо выбирать тщательно, чтобы ближайших года 3-4 не тревожить растение. Посадочные работы лучше всего производить в сентябре, когда цветы находятся в состоянии покоя. Непосредственно перед высадкой необходимо обработать луковички, опустив их на 20 минут в слабенький раствор фундазола 0,2% и после этого на час в любой биостимулятор роста, например Эпин. Также необходимо удалить все мертвые чешуйки, а корешки укоротить, оставляя их по 5 см.

pro-dachu.com Для посадки луковичек лилии необходимо выкопать небольшую ямку, диаметр которой не должен превышать 40 см, а глубина 25 см. Дно нужно засыпать гравием 3-4 см, сверху на который насыпать слой свежей плодородной почвы (примерно 5 см). Потом аккуратно уложить луковицы и засыпать их такой же землей, закрывая верх луковички, немного уплотнить землю руками. Затем пальцем сделать небольшой кружок, отмечая место посадки, и насыпать небольшую горсточку гранулированного удобрения. В этом видео наглядно показано, как правильно подготовить место и высадить луковицу лилии.

Еще много интересного и полезного о нюансах посадки лилий вы найдете в статьях и обсуждениях вопросов:

Особенности весенней посадки лилий

Как сажать ирисы и лилии в глинистую почву?

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Удобрение

Как и все луковичные, лилии чрезвычайно отзывчивы к внесению минеральных удобрений. По мнению многих опытных садоводов, лучше всего приобретать гранулированные, созданные специально для луковичных цветов. Учтите, что гранулированные удобрения бывают осенние (не содержащие азот) и весенние (с азотом). Посадки лилий необходимо посыпать удобрениями два раза за год: в середине осени — в октябре, и весной, как только из почвы покажутся росточки луковиц. Органические удобрения лилии не переносят — они способствуют появлению и распространению различных грибных заболеваний, не забывайте об этом! Зато будут благодарны вам за внесение древесной золы, которая защитит их от вредителей. Также для профилактики болезней лилий около 3 раз за год их необходимо опрыскивать раствором 1% бордосской жидкости.

Секреты выращивания

Лилии чувствуют себя просто отлично, если их верхняя часть греется на солнышке, а «ножки» находятся в тени, то есть не происходит перегрев луковиц. Посадите возле них низкорослые либо среднерослые растения, например, лилейники, хосты, колокольчики, лен. Благодаря такой совместной посадке вы затените нижнюю часть лилий, а значит, почва не будет перегреваться и пересыхать.

Сажая восточные лилии, старайтесь не допустить подсушивания луковиц.

Помните, что азиатские лилии не любят внесения в почву извести и довольно часто требуют пересадки — раз в два года.

Лилии достаточно неприхотливы в уходе. В период цветения они нуждаются в умеренном поливе. В жаркую засушливую погоду, когда в земле почти нет влаги, их необходимо поливать обильно. После цветения полив можно прекратить вовсе.

Лилии достаточно неприхотливы в уходе

Срезая лилии, обязательно оставляйте достаточно большую часть облиственного стебля. Это будет способствовать дальнейшему развитию луковицы. А сам срез старайтесь делать наискосок, чтобы дождевая вода могла легко скатываться, не попадая внутрь (избыточная влага может вызвать гниение). Осенью стебли лилий лучше срезать на высоте 8-18 см от земли. А непосредственно перед зимовкой полезно замульчировать посадки лилии торфом. Для удачной зимовки лилий их необходимо вовремя укрыть. Как нельзя лучше для этого подойдет пленка, опилки, сухие листья либо лапник. Укрывая посадки, следите, чтобы земля была абсолютно сухой. Весной укрытие нужно вовремя снять — желательно до того, как появятся первые росточки.

Родина лилий — горные районы Азии, а всего в природе насчитывается свыше ста видов этого растения. Азиатские гибриды:

насыщенно-желтые с красным — 'Grand Cru';

кофейные с алыми кончиками — 'Lollypop';

розово-белые — 'Marlene', 'Ventoux Marseille', 'Vermeer', 'Kentucky';

Махровая азиатская лилия &amp;#39;Cocktail Twins&amp;#39; фото пользователя сайта Сергея Коваленко

желтые — 'Kansas';

желтые с красным — 'Gitana'.

Восточные гибриды:

малиново-белый — 'Barbados';

белый с желтым — 'Time Out';

Лилия восточная &amp;amp;amp;#39;Pink Mist&amp;amp;amp;#39; фото пользователя сайта Сергея Коваленко

белый с розовым и желтым — 'Star Class';

белый с розовым — 'Set Point';

трехцветный — 'Arena'.

ЛА-гибриды:

абрикосовый — 'Bestseller';

лимонный — 'Aerobic';

розово-кофейный — 'Royal Club';

ЛА гибрид сорт &amp;amp;amp;#39;Golden Tycoon&amp;amp;amp;#39; фото пользователя сайта Сергея Коваленко

красный — 'Royal Parade';

абрикосовый — 'Swing'.

На рынках страны каждый год появляются свыше 300 новых сортов, изобилие и красота которых могут поразить любого. Эти цветы различны не только по окраске цветка, но и разнообразной форме и, естественно, названию: голубоватый 'Blue Eyes', золотисто-оранжевый 'Ariosto', вишневый 'Stargazer' — кого они могут оставить равнодушными?

Кого они могут оставить равнодушными?

Если говорить о гибридах более детально, то они существенно различаются между собой. Например, голландские гибриды с плотной фактурой соцветий и лепестков достаточно прочны, что позволяет легко транспортировать их на любые расстояния. «Азиаты» российской селекции очень хрупки и воздушны, о чем говорят и их романтичные названия: 'Ночка', 'Розовая Дымка', 'Виринея'. Сегодня посадить в своем саду лилии могут позволить себе все, даже люди с аллергией. Правда, им лучше приобретать сорта без запаха: как правило, на упаковках растений есть соответствующая маркировка. А благодаря неприхотливости растений выращивание лилий не займет у вас много времени.