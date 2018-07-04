Матрешки и чебурашки: о самых продаваемых сувенирах мундиаля-2018

Список сувениров, которыми вы можете обзавестись во время поездки в Россию, будет очень обширен и разнообразен: здесь, в этом списке окажутся и изделия народного промысла из дерева, разного рода игрушки (типа знаменитых матрешек), предметы традиционной одежды (платки, а также меховые шапки, знаменитые русские ушанки), сувениры, представляющие советский период истории России, традиционная металлическая посуда (прежде всего, знаменитые самовары), изделия из драгоценных камней (например, из янтаря, или знаменитого малахита или зеленого мрамора), фарфоровые столовые наборы, и, конечно, знаменитые в России блюда и кушанья, такие как, например, икра и зефир (сладкое блюдо, пирожное, напоминающее иранскую маршмеллоу).

Если вы сейчас находитесь в России и приехали наблюдать за играми Чемпионата мира по футболу или же только планируете поездку в эту страну, непременно (и лучше всего, заранее) обдумайте, где вам предстоит закупить сувениры и для себя, и для ваших друзей и знакомых. Как видите, выбор перед вами очень велик. Но в этой статья я постараюсь помочь вам сориентироваться в основных торговых точках, где продаются вышеуказанные российские сувениры, указать на самые популярные из них, представить главные торговые заведения и описать их особенности.

В современной России на самом деле очень много мест, где можно приобрести знаменитые на весь мир русские сувениры. Особенно много их на улицах и проспектах российских городов, которые всегда привлекают туристов, и прежде всего, в Москве: подлинным средоточием торговли сувенирами в российской столице является пешеходная улица Арбат. Не будет лишним заглянуть и в знаменитый ГУМ на самой главной площади всей России, Красной площади, или доехать до Воробьевых гор. Много сувенирных магазинов вы можете найти и в районе Измайлово в восточной части Москвы (объединенные под общим названием «Измайлово-маркет»). Всегда продаются сувениры и на специальных стендах московских музеев. Если вы будете посещать продовольственные супер— или гипермаркеты, тоже обязательно поищите стенды, выделенные под продажу сувениров. Таковые вы точно найдете в Торговом доме «Елисеевский».

Если же вы забыли о покупках сувениров и вспомнили об этом, уже когда покидаете Россию, у вас остается шанс закупить их и в аэропортах, но следует помнить: как раз «закупать» там ничего не следуете — цены на сувениры, которые предлагаются в торговых точках российских аэровокзалов, в разы выше, чем в магазинах и сувенирных лавках, которые вы посетите в ходе прогулок по городу.

Прежде всего расскажу вам о знаменитых изделиях народного промысла из дерева, которые нужно непременно привезти из путешествия по России. Начнем с матрешек.

Деревянная кукла «Матрешка», пожалуй, самый популярный объект среди туристов, посещающих Россию. За пределами страны эта кукла уже стала своего рода символом России, поскольку о ней знают везде: не только в Европе и Америке, но также на Дальнем Востоке и в африканских странах. Матрешка — это, собственно, набор деревянных фигурок, каждая из которых находится внутри большей из них по размеру: в самой большой матрешке, отвинтив с нее верхнюю часть, вы найдете фигурку поменьше, раскрыв ее — еще меньше, и так далее, последовательно, от самой большой фигурки до самой маленькой. Однако история этой куклы, которую все связывают с Древней Русью, совсем не такая древняя: восходит она к концу XIX века. Этнографы называют даже точную дату — 1890 год.

Количество матрешек в наборе варьируется. Вы можете встретить и самый распространенный набор из 5 фигурок, есть также набор с намного большим числом фигурок — 20, например, или же даже 75. Роспись на лицах этих матрешек тоже разнообразна. Раньше это всегда было только женское лицо, обрамленное традиционным платком. Но XXI век принес и новые веяния — сейчас вы можете увидеть матрешек, представляющих и известных политических деятелей России и мира, знаменитых спортсменов, или же известные персонажи из сферы шоу-бизнеса, российского или мирового. Матрешка считается одним из самых дешевых российских сувениров, кроме того, эти фигурки очень легкие. Так что для традиционного набора из 5 фигурок всегда найдется место в вашем дорожном чемодане.

Теперь расскажем немного о «хохломе». Так называют наборы деревянной посуды, ложек, блюд, тарелок, мисок, расписанных в особом традиционном стиле, который и называют «хохлома». Особенность этого стиля — яркие и золотистые цвета на темном или черном фоне. Этот стиль росписи деревянной посуды восходит ко второй половине XVII века и происходит из Нижнего Новгорода, одной из центральных областей России.

Одной из весьма выигрышных для туристов особенностей хохломских сувениров является то, что эти изделия также очень легкие по весу, однако имейте в виду, что эта посуда не предназначена для хранения жидкостей, стало быть, она не подойдет ни для употребления первых блюд, ни для чаепития. Однако многие в России очень любят такой стиль росписи: таким образом могут быть разрисованы мобильные телефоны, кто-то так декорирует компьютеры, кто-то — даже автомобили.

И наконец, «Палех». Было бы здесь неплохо напомнить и о стиле росписи, который связан уже не с посудой, а со шкатулками для хранения драгоценностей — речь идет о так называемых «палехских» шкатулках или «палехской» росписи: название связано с одной из деревень, находящейся также в Центральной России. Конечно, эти шкатулки больше используют женщины для хранения разного рода драгоценных украшений. Росписи на шкатулках представляют, как правило, сценки или из реальной жизни или известные сюжеты народного фольклора.

Пришла очередь рассказать вам о сувенирных предметах русского костюма. Прежде всего, вспомним о знаменитой «ушанке», российском зимнем головном уборе. Меховые шапки из России, в том числе, ушанки, всем в мире хорошо известны. И, как полагают многие историки костюма, ушанка — это результат нашествия на Русь монголов в 13 веке. Однако сейчас этот вид головного убора прочно ассоциируется с Россией — его часто и продают под таким названием: «традиционная русская шапка».

Русский платок — это тот вид традиционного русского костюма, над которым, кажется, не властны ни мода, ни время. Он появился не очень давно, примерно 200 лет тому назад, но до сих пор пользуется популярностью у русских женщин. Самые традиционные виды платков до сих пор изготовляют в Павловском посаде. Платок могут носить поверх всей остальной одежды, могут набрасывать на плечи, но все же чаще им покрывают именно голову: он до сих пор считается очень изящным, привлекательным элементом русского традиционного костюма. В то же время его будет жалко использовать как повседневный элемент одежды, даже если и приобретен он как сувенир.

Скажем несколько слов о «валенках», знаменитых русских сапогах. Они производятся из бараньей шерсти и используются в основном в зимний сезон. Это уникальный элемент русского традиционного костюма, поскольку в силу климатических особенностей вряд ли его стали бы использовать в какой-либо иной стране мира. Однако традиционные типы этих русских сапог — темного цвета, и выглядят не слишком уж привлекательно. Но современные дизайнеры постарались создать новые модели этой традиционной русской обуви, приспособив его к современным потребностям и вкусам: так что сейчас вы найдете самые разные виды этой обуви, разного дизайна, цвета и оттенков. Каждый сегодня, таким образом, может выбрать свои собственные валенки, на свой вкус и цвет.

В дни, когда в России идут международные соревнования по футболу, нельзя не сказать несколько слов и спортивной одежде. В России два самых любимых вида спорта — это хоккей на льду и футбол. В течение многих лед хоккейная форма, амуниция и аксессуары были предметом интереса для российских туристов, путешествующих за рубеж, но после Зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи и Чемпионата мира пофутболу-2018, который сейчас проходит в этой стране, стало уместно продавать хоккейную или футбольную униформу как сувенир именно в России, с российской символикой. Возможно, продающиеся в сувенирных лавках спортивные майки и шорты, фигурки «олимпийских» животных, прежде всего, плюшевых мишек, сувенирные секундомеры гостям России и туристам более старшего поколения напомнят и о Летней Олимпиаде, которая также проходила когда-то в России, точнее, еще в СССР. Тогда, в 1980 году Летнюю Олимпиаду принимала Москва.

Советский период был также важной частью истории России, поэтому никак нельзя обойти вниманием одежду и аксессуары, связанные с советской эпохой. Это также очень популярные сувениры, и для жителей России, и для иностранных туристов. Какие элементы, представляющие жизнь и быт советских людей, вы можете найти в сувенирных магазинах и лавочках сегодня? Выбор здесь тоже есть. Вашему вниманию будут представлены головные уборы и униформа военнослужащих, ремни с советской символикой, ордена и медали, которыми награждали не только военных, но и те, которым награждали представителей службы госбезопасности (знаменитого КГБ), денежные знаки, монеты и ассигнации советского периода.

Рассказывая о поделках из металла, мы не можем обойти вниманием самовар. Вы можете навести о нем справки, если вес вашего багажа и наличие в нем свободного места не являются для вас проблемой. Самовар, предназначенный для приготовления чая и кипячения воды, за многие годы также, как многое, о чем мы здесь рассказывали, превратился в своего рода символ российской культуры. Но хотим предупредить — как сувенир, это будет покупка не из дешевых.

«Жостовские» подносы — еще одни вариант сувенира из металла, расписанный и разрисованный в особом стиле, который также, по имени населенного пункта, называют «жостовским». Зародился этот промысел в начале 19-го столетия.

Как промысел, в России получило свое собственное развитие и производство посуды по типу фарфора. В городке Гжель, что неподалеку от Москвы, изготовляют керамическую посуду, и зародился здесь этот промысел также в начале XIX века. Уникальная особенность промысла — исключительно синий и белый декор, применяемый при росписи кувшинов, изразцовых плиток и разного рода фигурок и статуэток.

Добавим несколько слов и об изделиях из драгоценных камней. К разновидностям полудрагоценных камней относится янтарь, который появился в очень древние времена, когда в окаменелость превращались смолы деревьев. Обычно этот камень имеет светло-коричневый оттенок. Изделия из янтаря можно обнаружить практически во всех сувенирных лавках. И они, среди прочего, пользуются огромной популярностью у иностранных туристов.

Рассказывая о драгоценных камнях, упомянем также малахит, или мрамор с зеленоватым оттенком. Его используют при декорировании браслетов, ожерелий и настольных коробочек для хранения драгоценностей.

Что касается продуктов питания, которые можно увезти из России в качестве сувенира, то в первую очередь скажем об икре. Икра — один из тех продуктов, который пользуется наибольшим спросом у туристов. Но черная икра — продукт чрезвычайно дорогой, по гораздо более разумным ценам продается красная икра: поэтому ее любят покупать не только туристы, но и большинство самих россиян.

Любителям сладостей также найдется место в сувенирной продуктовой лавке. Здесь настало время упомянуть зефир. Это совершенно особый вид традиционных российских сладостей — его готовят из отжатых до состояния пюре фруктов, с добавлением также яиц и сахара. Достоинства зефира — это его легкий вес, низкая калорийность, а также то, что при его изготовлении не используют жиры и вещества, вызывающие кариес.

И наконец, пара слов о том, что можно привезти из поездки по России вашим детям. Это — довольно нелегкое дело, найти для ребенка именно российскую традиционную сувенир-игрушку, поскольку все магазины детских игрушек заполнены, прежде всего, импортными изделиями, произведенными на Западе. Один из немногих вариантов, который вы можете выбрать — это «чебурашка», игрушечный зверь, похожий на миниатюрную обезьянку. Чебурашкой назывался сказочный персонаж одного из классических советских мультфильмов, популярных и в современной России.