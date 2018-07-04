Юлия Началова собирается стать мамой второй раз

Певица рассказала о мужчинах и планах на будущее.

На премии «Муз-ТВ» исполнительница появилась с высоким красавцем. Им оказался не спортсмен, как предполагали поклонники звезды, а юрист — судья Вячеслав из Нижнего Новгорода. Нескольких совместных выходов в свет хватило для того, чтобы пошли разговоры о скорой свадьбе певицы.

— Так сложилось, что моими мужчинами были спортсмены (певица была замужем за футболистом Евгением Алдониным , после развода с ним жила в гражданском браке с хоккеистом Александром Фроловым . — Прим. Wday.ru ). Это не специально, — призналась артистка. После премии в Интернете меня уже выдали замуж. Спасибо, не написали, что беременна. Вячеслав, с которым я пришла, — судья областного масштаба. Мы познакомились на моем концерте. Он интересный и очень занятой человек. Уважаю людей, которые не шатаются и болтаются, а стараются идти вперед. Пока рано говорить о том, что между нами. Мы встречаемся, болтаем. Событий не тороплю. Посмотрим, что будет дальше.

Однако если о новом увлечении Юлия говорит аккуратно, то твердо уверена в том, что с удовольствием еще раз испытает радость материнства.

— Я была единственным ребенком. Меня маленькую спрашивали, хочу ли братика или сестричку, отвечала, что не знаю. Но сама-то понимала, что сейчас все игрушки и внимание достаются мне, ведь я у родителей одна. Когда стала постарше, пришло осознание, что иметь брата или сестру было бы здорово. Сейчас хотела бы братика для Верочки. Мечтаю о сыне, — рассказала Началова.

Полную версию интервью певицы читайте здесь.

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