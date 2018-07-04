Ещё
Аттракционы в Центральном парке Красноярска оказались не безопасными
Далее:
Читайте также:
Ещё

Аттракционы в Центральном парке Красноярска оказались не безопасными 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Об итогах проверки городских аттракционов в Красноярске рассказал депутат местного Заксобрания Илья Зайцев в своем Fаcebook. Результаты инициированного им рейда Росстандарта оказались неутешительными.
С просьбой проверить аттракционы в Центральном парке к депутату обратились десятки мам, чтобы убедиться в их безопасности для детей, однако Илья Зайцев был вынужден их разочаровать.
Проверить специалистам удалось лишь один автодром: он не соответствует ГОСТу, из-за чего руководству парка было выдано предписание и назначен штраф.
С двумя другими аттракционами ситуация сложилась более парадоксальная. «Капитан Кид» проверить не смогли: он был законсервирован, несмотря на то, что должностные лица знали о грядущей проверке.
«Проверить аттракцион «Колесо обозрения» тоже нельзя. Изготовлен он 15 лет назад, а ГОСТ «Безопасность аттракционов» начал действовать с 1 июля 2017 года, и его требования не распространяются на аттракционы, изготовленные до этой даты. Другой ГОСТ «Безопасность аттракционов механизированных» введен с 1 января 2005 года, и его требования на «Колесо обозрения» тоже не распространяются. То есть аттракцион есть, а требований к нему нет, и подтвердить его безопасность никто не может. Собственник аттракционов может добровольно проводить проверку безопасности», — рассказал Илья Зайцев в соцсети.
Под Красноярском размытая ливнем подпорная стенка накрыла дорогой внедорожник, легковушку и лодку.
360tv.ru: последние новости
Мужчина стал одержим порно со своей женой. На ролике не она, но тему обсуждают всем селом Бывшая супруга Джонни Деппа тайно сыграла свадьбу с режиссером Житель Кубани украл собственного сына и сбежал
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный эффект перевернутых бикини68
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Ани Лорак показала пышную грудь в мини-топе4
Вера Брежнева и ее дочка в бикини: кто круче?44
Названы самые удивительные свойства моркови1
Видео
04:20
Позови меня с собой: слава и драма Татьяны Снежиной
Звёзды
00:24
Нюша показала пышный «беременный» бюст
Звёзды
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
05:25
Модели с неоднозначной внешностью
Красота
07:50
Что делает человека непривлекательным
Красота
00:51
«Две колбаски»: Джей Ло показала мощные ноги
Звёзды
06:41
Звезды, потерявшие славу в одну секунду
Звёзды
07:53
Каноны красоты, принятые в разных странах
Красота
00:24
Курникова поделилась редким фото своих детей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение