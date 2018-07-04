Аттракционы в Центральном парке Красноярска оказались не безопасными

Об итогах проверки городских аттракционов в Красноярске рассказал депутат местного Заксобрания Илья Зайцев в своем Fаcebook. Результаты инициированного им рейда Росстандарта оказались неутешительными.

С просьбой проверить аттракционы в Центральном парке к депутату обратились десятки мам, чтобы убедиться в их безопасности для детей, однако Илья Зайцев был вынужден их разочаровать.

Проверить специалистам удалось лишь один автодром: он не соответствует ГОСТу, из-за чего руководству парка было выдано предписание и назначен штраф.

С двумя другими аттракционами ситуация сложилась более парадоксальная. «Капитан Кид» проверить не смогли: он был законсервирован, несмотря на то, что должностные лица знали о грядущей проверке.

«Проверить аттракцион «Колесо обозрения» тоже нельзя. Изготовлен он 15 лет назад, а ГОСТ «Безопасность аттракционов» начал действовать с 1 июля 2017 года, и его требования не распространяются на аттракционы, изготовленные до этой даты. Другой ГОСТ «Безопасность аттракционов механизированных» введен с 1 января 2005 года, и его требования на «Колесо обозрения» тоже не распространяются. То есть аттракцион есть, а требований к нему нет, и подтвердить его безопасность никто не может. Собственник аттракционов может добровольно проводить проверку безопасности», — рассказал Илья Зайцев в соцсети.

Под Красноярском размытая ливнем подпорная стенка накрыла дорогой внедорожник, легковушку и лодку.